Kreuzung soll provisorisch geändert werden

Der Verkehr am Bahnübergang in Markdorf soll neu geregelt werden. Der Gemeinderat hat am Dienstag das Ingenieursbüro Brenner-Bernard aus Aalen mit der Umplanung des Kreuzungsbereichs einschließlich zweier Fußgängerampeln in der Ensisheimer Straße beauftragt. Geplant ist, die defekte Ampel abzubauen und eine abknickende Vorfahrtstraße auf der Gutenbergstraße und der Ensisheimer Straße einzurichten. Die Idee dahinter ist, dass sich der Bahnübergang dann auf der Vorfahrtstraße befindet und sich dort kein Rückstau bilden kann. Zunächst soll die Kreuzung testweise provisorisch verändert werden, bevor sie umgebaut wird. Einen Zeit- und Kostenplan gibt es noch nicht.

Grund für die Veränderung ist die veraltete Technik am Bahnübergang. Die bestehende Kreuzungsampel ist mit der Schrankenanlage kombiniert, was im Fachjargon Büstra-Anlage genannt wird. Sobald ein Zug einfährt und die Schranken schließen, sollten zunächst alle Ampeln an der Kreuzung auf rot schalten. Weil die Bahnlinie aber nur die Gutenbergstraße kreuzt, sollten eigentlich in den Richtungen, die von der Schranke nicht betroffen sind, wieder grün werden. Doch das funktioniert schon lange nicht mehr richtig. Weil die Ampeln auch immer wieder komplett ausfielen oder auf allen Seiten gleichzeitig auf grün schalteten, wurde die Anlage im Februar weitestgehend abgestellt.

Aktuell schalteten aber trotzdem noch alle Ampeln auf rot, sobald sich ein Zug nähert und die Schranken schließen – und sie bleiben rot, bis der Zug durchgefahren ist. „Die Züge aus Richtung Friedrichshafen lösen bei Lipbach die Schranke aus“, sagte Bürgermeister Georg Riedmann. „Es ist unzumutbar, dass die komplette Kreuzung so lange stillsteht.“ Darüber hinaus funktioniert die Ampelschaltung für Fußgänger überhaupt nicht mehr. Das Problem ist, dass die Anlage so veraltet ist, dass es keine Ersatzteile mehr gibt und dass sich auch kein Mechaniker mehr mit dieser Technik auskennt. Laut Riedmann ist die einzige Alternative, die Ampel abzubauen und auf der Gutenbergstraße/Ensisheimer Straße eine abknickende Vorfahrt einzurichten. Denn der Neubau einer solchen Büstra-Anlage müsse über ein bahnrechtliches Planfeststellungsverfahren genehmigt werden. „So etwas dauert mehrere Jahre“, sagte Ordnungsamtsleiter Jürgen Hess.

Rückstaus von bis zu 40 Metern

Torsten Heine-Nims vom Ingenieurbüro Brenner-Bernard aus Aalen stellte dem Gemeinderat die Ergebnisse der verkehrstechnischen Untersuchung von Bahnübergang und Kreuzung vor. Ein Ergebnis der Verkehrszählung ist, dass sichere Wege für Fußgänger erforderlich sind. Außerdem sei für Radler, die in der Heggelinstraße links abbiegen, die Situation nicht optimal. Darüber hinaus wurde ermittelt, dass sich an den Ampeln Rückstaus von bis zu 40 Metern bilden. „Einen extremen Rückstau gibt es nur einmal in der Stunde“, sagte er. Mit einer Simulation verdeutlichte er die Verkehrssituation.

Sowohl Bürgermeister Georg Riedmann, als auch Ordnungsamtsleiter Jürgen Hess und SPD-Fraktionssprecher Uwe Achilles forderten eine Verbesserung der Situation für die Radfahrer. Hess betonte, dass die Verwaltung die Verkehrsregelung an der Kreuzung gerne sobald wie möglich ändern würde. „Aber wir sind von der Entwicklung überrascht worden“, sagte er. Die Deutsche Bahn, die in solche Prozesse eng eingebunden wird, habe in einer neuen Stellungnahme auch für eine provisorische Änderung an der Kreuzung genauere Untersuchungen verlangt. „Sie fordert noch Schleppkurvenberechnungen“, sagte er. Diese sollten sicherstellen, dass auch Lastwagen gut um die Kurven kommen.

Der Gemeinderat beauftragte deshalb das Büro Brenner-Bernard mit den geforderten Berechnungen sowie mit der Erstellung eines detaillierteren Beschilderungs- und Markierungsplans. „Wir hoffen, dass die Bahn zustimmt“, sagte Hess. Die Straßenverkehrsbehörde des Landratsamts habe bereits signalisiert, dass sie eine dann eine entsprechende verkehrsrechtliche Anordnung machen würde. Wird die Genehmigung erteilt, wird der Kreuzungsbereich zunächst provisorisch geändert und ein Vierteljahr getestet. „Wenn das Ergebnis zufriedenstellend ist, steigen wir in enger Abspreche mit der Bahn und der Straßenverkehrsbehörde in die endgültige Planung ein“, sagte er. Für Fußgänger soll in etwa zwei Wochen in der Bernhardstraße eine zweite Ampel aufgestellt werden.