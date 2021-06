Kooperation aus Gottesdienst und Tanzaufführung

In der Stadthalle Stadthalle in Markdorf finden am Freitag, 2. Juli, und Samstag, 3. Juli, Gottesdienste zum Thema „Mensch: wo bist du?“ statt. Eingebettet sind zwei Sequenzen mit zeitgenössischem Tanz durch die Company Idem.

„Mensch, wo bist Du?“ Die Frage Gottes an Adam im Buch Genesis, sie wird zur Frage an uns: Wo bist Du, Mensch. Bist du noch im Gleichgewicht mit deinen Mitmenschen, im Gleichgewicht mit der Schöpfung, im Gleichgewicht mit dir selbst und wie du dein Leben gestaltest? Wo bist du?

Und wo bist du angesichts der jetzigen Pandemie? Kommst du mit anderen Menschen in Berührung, oder ist der Abstand bestimmend geworden? Und zeigst du noch dein Gesicht? Ist der Mund-Nasen-Schutz lediglich zum gegenseitigen Schutz vor Ansteckung, oder trägst du in deinem Leben insgesamt eine Maske? Dein Antlitz ist einzigartig, Mensch, wo bist du? Wir sind als Ebenbild Gottes geschaffen. Sind wir erkennbar? Unser Gesicht macht uns unverwechselbar. Ist es sichtbar? Bin ich zu erkennen, gebe ich mich zu erkennen? Meine Mimik ist versteckt – begegne ich in der Gestik?

Diese Thematik ist in zwei Szenen mit zeitgenössischem Tanz in den Gottesdienst eingebaut, der an zwei Abenden in der Stadthalle Markdorf gefeiert wird. Es ist ein Kooperationsprojekt mit Matthias Kass, Tänzer aus Markdorf, der damit erstmals in seiner Heimatstadt auftritt.

Sein Kunstverein für Tanz/company idem, mit der/der er sich zusammen mit Clément Bugnon selbständig gemacht hat, bringt die zwei Stücke zur Aufführung. Musik ist eigens dazu komponiert worden von Michio Woirgardt, Kostüme und Bühnenbild stammen von Katharina Andes. Das Projekt wird gefördert durch den Fonds Darstellende Künste aus Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Die Kooperation war schon für 2020 zum 30jährigen Priesterjubiläum von Pfarrer Ulrich Hund geplant worden – und kann jetzt (sogar erweitert) dieses Jahr stattfinden.

Matthias Kass hat das Stück „Gestik“ eigens aus Anlass von Corona entwickelt und führt es mit Rosalia Pace auf. Die Markdorfer Aufführung wird die Premiere sein. In „Equi-libre“ mit Matthias Kass und Clément Bugnon stellt sich tänzerisch die Frage nach dem Gleichgewicht des Lebens.

Diese Komposition aus Gottesdienst und zeitgenössischem Tanz jeweils um 20 Uhr statt in der Stadthalle statt. Aufgrund der Pandemie sind die Plätze begrenzt. Anmeldung über die Homepage der Seelsorgeeinheit oder das Pfarrbüro. Der Eintritt ist frei, über Spenden freuen wir uns.