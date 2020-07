Kontrahenten mit Schreckschusswaffe bedroht

Im Bereich des Stadtgrabens in Markdorf sind im Laufe des Dienstagabends zwei 19 und 44 Jahre alte Männer mehrfach in Streit geraten, so die Polizei. Im Zuge ihrer zunächst verbalen Auseinandersetzung kam es auch zum gegenseitigen Schlagabtausch, bei dem keiner der Streithähne ernstlich verletzt wurde. Der 19-Jährige zog während der Auseinandersetzung eine Schreckschusspistole und bedrohte den Älteren, der daraufhin die Polizei verständigte. Diese beschlagnahmte die Waffe und leitete Strafverfahren wegen wechselseitiger Körperverletzung, Bedrohung und illegalem Waffenbesitz ein.