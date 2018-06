Konfirmanden befassen sich mit dem Abendmahl

Am Wochenende waren die Markdorfer auf ihrer Wochenendfreizeit in Ludwigshafen. In der evangelischen Jugendbildungsstätte gab es genug Platzfür die große Gruppe und der wurde auch gebraucht. Thematisch drehte sich das Wochenende umdas Thema „Abendmahl“.

In mehreren Einheiten machten sich die Konfirmanden auf die Suche nach der Bedeutung des Abendmahls und fragten nach seiner Bedeutung für den eigenen Glauben. In Workshops näherten sich die Konfirmanden praktisch diesem Thema. Es wurden Konfi-Brote gebacken, Raps geschrieben oder Konfi-Kerzen gezogen und gestaltet.

Die zehn Konfirmandenhelfer mit Bufdi Christian Fandel unter der Leitung von Pfarrer TiborNagy und seiner Frau Juliane gestalteten ein buntes Programm für die Konfirmanden. Einer der Höhepunkte war die Nachtwanderung durch das nächtliche und neblige Naturschutzgebiet zwischen Bodman und Ludwigshafen. Dort im tiefen Dunkel wurde mancher Konfihelfer von einer ganz anderen Seite kennengelernt.

Abgeschlossen wurden die langen Tage mit einer Nachtandacht im Raum der Stille. Nach zwei Tagen und Nächten mit wenig Schlaf fuhr die Gruppe am Sonntagnachmittag glücklich und müde wieder mit dem Zug nach Markdorf zurück.