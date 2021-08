Kompetenzen wurden bescheinigt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auch in Corona-Zeiten war die Schüler-Ingenieurs-Akademie (SIA) am Bildungszentrum in Markdorf nicht ganz untätig. Es konnten zwar keine Firmenbesichtigungen durchgeführt werden und von November bis Mai musste die AG und damit auch die SIA komplett ausfallen, aber einige Vorträge (online und live) konnten dank des Engagements der Betreuer dennoch stattfinden. Praktische Arbeiten waren entweder zu Hause, oder ab Juni auch wieder in der Schule möglich. Die dabei erworbenen Kompetenzen wurden den Teilnehmern in einer kleinen Feierstunde durch Übergabe des SIA-Zertifikats bescheinigt. Allerdings fehlten einige Teilnehmer bei der Übergabe, denn die Abiturienten bereiteten schon ihren Abschied vor.