Kollision im Schneiderkreisel

Im Kreisverkehr an der Riedheimer Sraße sind am Dienstagabend um kurz vor 20.30 Uhr zwei Autos kollidiert. Ein 18-jähriger Autofahrer wollte den Kreisverkehr zur Otto-Liliental-Straße und Muldenbachstraße an der zweiten Ausfahrt verlassen und kollidierte dabei mit dem Auto einer 26-Jährigen, die zuvor von der Muldenbachstraße her in den Kreisverkehr eingefahren war. Laut Polizeibericht erlitten beide Autofahrer leichte Verletzungen. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 12 000 Euro.

Die Feuerwehr-Abteilung Markdorf Stadt war schnell vor Ort, um die verletzten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes zu behandeln. Die Wehr kümmerte sich zudem um die Absicherung der Unfallstelle, das Abklemmen der Fahrzeugbatterien, das Abstreuen und Aufnehmen der ausgetretenen Betriebsstoffe. Nach der Unfallaufnahme durch die Polizei sorgte die Wehr dafür, die Fahrzeuge vom Kreisel zu schleppen. Später wurden die beteiligten Fahrzeuge von einem Abschleppunternehmen geborgen.

Bis 21.30 Uhr waren die Einsatzkräfte der Feuerwehr mit zwei Löschgruppenfahrzeugen, einem Rüstwagen, sowie dem Gerätewagen Transport im Einsatz.