Koch-Workshop für Jugendliche

Zusammen kochen, zusammen kreativ sein, zusammen essen und dabei noch etwas lernen: Das Landwirtschaftsamt Bodenseekreis lädt am Montag, 21. März, von 17 Uhr bis 19 Uhr Jugendliche zum gemeinsamen Kocherlebnis ins Kinderhaus Storchennest in Markdorf ein. Unter dem Motto „Koch was G´scheits“ werden eine Vorspeise, ein Hauptgang und ein Dessert zubereitet. Dabei steht nachhaltiges und leckeres Kochen ohne Lebensmittelverschwendung im Vordergrund, denn die Rezepte können problemlos und mit abgewandelten Zutaten kreativ zu Hause nachgekocht werden.

Ob erste Kochversuche oder schon geübte Köchinnen und Köche: Eingeladen sind Jugendliche, die Spaß am Kochen und Lust auf ein gemeinsames Essen haben. Mitgebracht werden muss nur eine Box für mögliche Essenreste sowie eine Kochschürze. Die Teilnahme kostet acht Euro. Die Anmeldung zum Koch-Workshop im Kinderhaus Storchennest, Am Sportplatz 14 in Markdorf, ist bis Sonntag, 20. März 2022 unter landwirtschaftsamt-bildung@bodenseekreis.de mit dem Betreff „Koch was Gscheits“ möglich.

Der Koch-Workshop findet im Rahmen der Gesundheitswochen „Fit in den Frühling“ vom 14. bis 27. März in Markdorf statt. Alle Veranstaltungen und Informationen sind unter www.gesundheiswochen-markdorf.de zu finden.