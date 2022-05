Klimaschutz, Mobilität und Stadtentwicklung stehen ganz oben

Mit den Themen Klimaschutz, Mobilität und Stadtentwicklung hat sich die Umweltgrupppe Markdorf bei ihrer Klausurtagung beschäftigt. Mehr als 30 Mitglieder und Gäste nahmen daran teil, berichtet die Umweltgruppe in einer Pressemitteilung. Arbeitsgruppen hatten die Schwerpunkte vorbereitet, die für die kommunalpolitische Arbeit besonders aus Sicht der Umweltgruppe wichtig sind. Mit Unterstützung durch eine externe Moderatorin sei der Tag intensiv für einen lebendigen Austausch genutzt worden. Zusätzlich sorgten Themenpaten für die jeweilige Einführung und moderierten die Arbeit in den Kleingruppen.

Zum Thema Klimaschutz in Markdorf regten die Teilnehmer an, künftige neue Wohngebiete als klimaneutrale Quartiere zu entwickeln und ein „Forum Klima Markdorf“ als breite Basis in der Bürgerschaft ins Leben zu rufen. Markdorfer Unternehmen könnten beispielhaft ihre jeweiligen Schritte hin zur Klimaneutralität zu zeigen.

Beim Thema Mobilität stand der Umstieg aufs Rad und das Parken in der Stadt im Vordergrund. Angesichts der Kosten, die der Kfz-Parkraum für die Allgemeinheit verursache, plädierten die Teilnehmer für eine Parkraumbewirtschaftung. Kostenloses Parken solle nicht länger subventioniert werden: Gefördert werden sollten Lösungen für Bahn, Bus, Fahrrad und Fußgänger. Eine Entlastung der Verkehrssituation könnte der Stadtbus bringen, der demnächst in den Probebetrieb geht.

In der Diskussion zur Stadtentwicklung ging es um die Gestaltung einer „grünen Stadt“, eine Steigerung der Aufenthaltsqualität und um Voraussetzungen, um sich besser vor den Folgen des Klimawandels zu schützen.

Bei der politischen Arbeit der Umweltgruppe, die ihre Mitglieder als Erfolge auch des eigenen Engagements empfinden, waren vorne mit dabei: die Entscheidung für einen dritten Gundschulstandort, die Teilnahme am Klimaschutzpakt Baden-Württemberg und die Realisierung der Trendsportanlage für die Jugendlichen.

Auch für ein neues Thema war Raum bei der Klausurtagung. Zur „Gemeinwohl-Ökonomie“ gab einen Kurzvortrag und Anregungen, wie sich dieses ethische Wirtschaftsmodell in die weitere politische Arbeit integrieren lasse.