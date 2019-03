Kleinkind stellt unbeobachtet den Herd an

Die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei wurde am Mittwoch gegen 22.45 Uhr wegen eines Küchenbrandes in die Andreas-Strobel-Straße gerufen.

Wie sich herausstellte, hatte zuvor in einem unbeobachteten Moment ein Kleinkind in der Küche des Hauses eine Herdplatte angeschaltet, auf welcher eine Fritteuse abgestellt war. Durch die Hitze entstand an der nicht in Betrieb befindlichen Küchenmaschine ein Brand, welcher laut Polizeibericht auf die über dem Herd angebrachten Möbel übergriff. Die Feuerwehr Markdorf konnte den Brand jedoch schnell löschen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.