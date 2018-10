Kleine Eisenbahnzüge drehen in der Stadthalle ihre Runden

In einen großen Bahnhof für kleine Eisenbahnzüge hat sich die Stadthalle Markdorf am Wochenende verwandelt. Zahlreiche Besucher waren zu den Modellbahntagen gekommen. Am Samstag lockte die Börse zahlreiche Eisenbahn-Fans an, die ihre Anlage weiter ausbauen wollen. Die Händler waren mit ihrem Umsatz zufrieden, berichtete Mathias Fetscher, Vorsitzender der Modelleisenbahnfreunde Markdorf.

Am Sonntag standen die Modellbahnen und der Modellbau im Mittelpunkt. Die Stadthalle bietet eine große Fläche, sodass die vereinseigene Anlage, ein Nachbau des Bahnhofs Warthausen mit der Öchsle-Bahn, komplett präsentiert werden kann. An der Anlage werde ständig weitergebaut, erklärte Fetscher. So ist sie deutlich grüner geworden, beim Landschaftsbau sind etliche Bäume hinzugekommen. Wurde die bei Baubeginn vor vielen Jahren noch analog gesteuert, so ist inzwischen der Fahrbetrieb auf digitale Steuerung umgestellt worden. Das bedeutet, dass die einzelnen Loks auch mittels Smartphone gesteuert werden können, was die Jugendlichen des Vereins auch praktizieren. Dabei wollen sie nicht nur als Lokführer aktiv sein, sondern auch als Fahrdienstleiter, der die Weichen und Signale stellt.

Ziel ist es, das im Endausbau die Anlage komplett, also Loks und Fahrbetrieb, vom Rechner aus gesteuert werden können. Dieser vorbildähnliche Betrieb sei für die Jugendlichen, die beim Bau dabei sind, natürlich besonders attraktiv, erläuterte der Vorsitzende. Derzeit sind im Verein elf Jugendliche aktiv, dies sei eine relativ hohe Zahl im Vergleich zuanderen Modellbahn-Vereinen, freute sich Fetscher. Im Nebenraum der Stadthalle wurde die zweite große Anlage des Vereins gezeigt, hier waren die Eisenbahn-Züge deutlich größer.

Erstmals präsentierten in der Stadthalle die Mitglieder des Vereins der Günztal-Museumsbahn ihre Anlage, einen Nachbau des Bahnhofs Ottobeuren. Dabei wurde gezeigt, wie der Bahnhofsbetrieb mit Personen- und Güterverkehr vor etwa 50 Jahren aussah, inzwischen wurde der Bahnbetrieb beendet und die Schienen demontiert.

Für die jüngsten Besucher gab es im Obergeschoss wieder eine Bastelecke und einige Anlagen, bei denen die Kinder selbst als Lokführer agieren konnten, was auch intensiv geschah.