KJG-Lager Deggenhausertal 2022

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Es war wieder einmal so weit: Vom 15. bis zum 26. August machte sich die KJG Deggenhausertal mit 48 Kindern im Gepäck auf den Weg in den schönen Schwarzwald. Nach einer circa zweistündigen Busfahrt voller Vorfreude erreichten wir das Landschulheim Luginsland mit einer sehr schönen Lage oberhalb Freiburgs auf dem Schauinsland. Nachdem die Zimmer bezogen wurden und die Koffer verstaut waren, lernte sich die Gruppe nach und nach kennen und war, ganz getreu dem Motto, bereit für zwölf Tage Party!

Neben verschiedenen Teamspielen im und um das Haus wie ,,Der Goldschatz des Käpt’n Jack Sparrow‘‘ oder das bei den Kindern sehr beliebte ,,Panzerknacker‘‘, gab es auch kreative Angebote wie beispielsweise Perlbäume basteln, malen oder Freundschaftsbänder knüpfen.

Zusätzlich gab es einen kleinen Bolzplatz, der zum Fußball oder Wikingerschach spielen häufig und gerne genutzt wurde. Während der gesamten Zeit wurden die Betreuer*innen und Kinder von unserem Küchenteam hervorragend mit frischem und gesundem Essen versorgt, sodass alle satt wurden.

Weitere Highlights wie das gemeinsame Grillen über offenem Feuer mit anschließender Nachtwanderung, brachte so manches Kind am Halloween-Tag zum Gruseln. Bei dieser Lage des Ferienhauses durfte ein Ausflug in die Stadt Freiburg natürlich nicht fehlen und auch der Badetag mit Sprungtürmen und Rutschen war ein tolles Erlebnis.

Die gemeinsamen zwölf Tage Lager vergingen wie im Flug und wurden am letzten Tag vor der Abreise mit dem traditionellen Bunten Abend noch einmal richtig gefeiert und gebührend abgeschlossen. Ein großer Dank geht an die vielen großzügigen Spenden, ohne die eine solche Freizeit nicht möglich wäre. Wir sehen uns im nächsten Jahr.