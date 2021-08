Ein Unbekannter hat ein Holzhaus, das eigentlich einem Kindergarten übergeben werden sollte, auf dem Pausenhof der Grundschule in der Pestalozzistraße in Markdorf zerstört. Das Spielhäuschen war unmittelbar vor den Sommerferien dort abgestellt worden und wurde am Montag niedergebrannt vorgefunden, teilt die Polizei mit. Im Vorfeld hatte man versucht, durch das Aufstellen von Bauzäunen Vandalismus im Bereich der Schule während der Ferienzeit zu verhindern.