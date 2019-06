Kindergarten soll im September 2020 fertig sein

Mit dem Bau des Kindergartens im Markdorfer Süden kann begonnen werden. Einstimmig beauftragte der Gemeinderat am Dienstag das Unternehmen I+R Industrie- & Gewerbebau GmbH aus Konstanz mit der Erstellung des Gebäudes. Dies ist eine Tochterfirma eines renommierten Holzbauunternehmens in Vorarlberg. Der Kindergarten ist für sechs Gruppen, Alter ein bis sechs Jahre, ausgelegt. Beim Festpreis von rund 6,5 Millionen wird es noch Änderungen geben, da der Gemeinderat noch einige Veränderungen der Bauausführung beschlossen hat. Am 1. September 2020 soll der neue Kindergarten bezogen werden.

Erstmals hat die Stadt ein neues Vergabeverfahren genutzt, bei dem die Bewerber Planung und Bauausführung komplett anbieten. Demnach wird gegenüber dem Sportplatz, neben dem Spielplatz, ein kompaktes zweigeschossiges Gebäude in Holzbauweise entstehen. Im Erdgeschoss wird es, neben den Gruppenräumen für die U3-Kinder, ein Foyer geben, das auch außerhalb der Kindergartenzeiten genutzt werden kann. Dabei ist an kleine Zusammenkünfte der Bewohner des Quartiers gedacht. Mit einer mobilen Trennwand ist eine Abgrenzung zu den anderen Räumen möglich. Im Erdgeschoss ist ebenfalls eine Mensa, auch hier ist eine mobile Raumtrennung möglich, sodass drei Gruppenräume entstehen.

Das Obergeschoss des Gebäudes wird über eine Rampenanlage erschlossen. Durch die kompakte Bauweise verbleiben noch ausreichend Flächen für Spielbereiche, die eine altersgerechte Ausstattung erhalten sollen. Zudem können die Kinder den Terrassenbereich nutzen.

Nach ausführlicher Diskussion wünschte der Markdorfer Gemeinderat die statische Auslegung der Baukonstruktion für ein drittes Geschoss, um eine eventuelle zukünftige Aufstockung zu ermöglichen. Statt der angebotenen Holz-Aluminium-Fenster sollen, wenn statisch möglich, Kunststofffenster eingebaut werden, dies würde eine Ersparnis von rund 90 000 Euro bedeuten. Die Fassade wird eine Holzschalung mit einem Edelstahl-Sicherheitsnetz erhalten. Beheizt werden soll das Gebäude mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe, die genaue Ausführung wird in den nächsten Wochen festgelegt. Überwiegend wird das Gebäude über eine Fußbodenheizung versorgt, in Nebenräume wird es Heizkörper geben. Zudem wird es eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach geben. Auf eine Unterkellerung wurde verzichtet.

Kein Zuschuss vom Bund

Eine schlechte Nachricht gab es von Kämmerer Michael Lissner: Einen Zuschuss aus dem Bundesprogramm „Kinderbetreuung“ wird es wohl nicht geben, das Programm ist überzeichnet, andere Gemeinden waren mit ihrer Planung schneller. Es wurde dabei mit einem Zuschuss von etwa 800 000 Euro gerechnet. Aus dem Ausgleichsstock des Landes wird die Stadt für den Bau des Kindergartens rund 100 000 Euro erhalten.

Die Fraktionssprecher waren sich einig, dass die Stadt einen guten Kindergarten erhalten wird. Das erstmals genutzte Vergabeverfahren sei interessant gewesen, auch deshalb, weil ein Festpreis vereinbart wurde.