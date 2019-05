Kinder nehmen neuen Spielplatz in Beschlag

Fast ein Jahr haben sie gedauert, die Arbeiten zur Umgestaltung des Bereiches zwischen Schulstraße und Bahnhof in Bermatingen. Die Übergabe der neuen Flächen und Gerätschaften wurde am Mittwoch in der Grundschule gefeiert. Rund 1,5 Millionen Euro hat die Gemeinde für die neue Außenanlage von Schule und Bahnhof und die Schaffung von Parkplätzen ausgegeben, vom Land hat es einen Zuschuss in Höhe von etwa 1,1 Millionen Euro gegeben. Die Anlagen sind alle fertig, können teilweise aber noch nicht genutzt werden, da der Rasen erst noch anwachsen muss.

„Herrlich ist jetzt unser Schulhof, wir danken Euch“: Mit diesem Kanon bedankten sich die Kinder des Schulchors für die neugestaltete Außenanlage der Schule und die neuen Spielgeräte und Flächen. Dass diese etaws Besonderes sind, machte auch Bürgermeister Martin Rupp in seiner Begrüßung deutlich. Es sei eine große und bedeutsame Baumaßnahme für die Gemeinde gewesen, sagte Rupp vor zahlreichen Gästen. Der in die Jahre gekommene Bahnhof und die benachbarte Schotterfläche seien kein Aushängeschild für die Gemeinde gewesen. Da die Bahn zu Veränderungen nicht bereit war, wurden Kaufverhandlungen aufgenommen, mit dem Ergebnis, dass die Gemeinde einen Großteil des Bahnareals gekauft hat.

Die Planstatt Senner wurde mit der Planung eines Parkplatzes auf der Schotterfläche beauftragt. Gleichzeitig sollte der Vorplatz des Bahngebäudes neugestaltet werden. Senner bezog in die Planungen auch die Parkplätze an Grundschule mit ein, genauso, wie eine Veränderung der Verkehrsführung. Künftig soll die Schulstraße nur noch in eine Richtung befahrbar sein.

50 neue Bäume gepflanzt

Bei der Planung der Außenanlagen wurden die späteren Nutzer, die Schüler, miteinbezogen und die vielfach geäußerten Wünsche – wie Klettermöglichkeiten und eine Seilbahn – schließlich verwirklicht. An der Ahausener Straße entstand ein Spielplatz für die kleineren Kinder. Der Bolzplatz wurde neben dem Bahnhof eingerichtet. Am Bahnhof entstanden neue Parkplätze für die Lehrer. Ferner wurde eine Überdachung für Fahrräder geschaffen.

Durch die Umgestaltung des Vorbereichs der Grundschule sei die Sicherheit für die Schulkinder deutlich verbessert worden, stellte Martin Rupp fest. Gleichzeitig mit der Umgestaltung wurden auch die Versorgungsleitungen für Wasser und Abwasser geprüft und teilweise erneuert. Zugleich wurden Leerrohre für den Breitband-Ausbau verlegt. Im Rahmen der Baumaßnahme wurden auch 50 neue Bäume und 6000 Blühpflanzen gesetzt, fügte Senner hinzu.

Die vorgesehene Bauzeit konnte wegen der komplizierten Entwässerungssituation nicht eingehalten werden. Ebenso gab es Verzögerungen durch die Altlasten-Entsorgung, erklärte der Bürgermeister. Er dankte allen Betroffenen, besonders den Anliegern, für ihr Verständnis.