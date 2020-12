Kinder der Markdorfer Kindergärten schmücken Christbäume

Die Adventszeit in ist seit einigen Tagen eingeläutet. Tannenbäume und Lichterketten verzieren die Stadt Markdorf und lassen vorweihnachtliche Stimmung aufkommen. Zu dem Schmuck in der Stadt haben dieses Jahr zum ersten Mal einige Markdorfer Kindergärten beigetragen. Kleine Bastler von sechs Einrichtungen haben gewerkelt, um Baumschmuck für die Christbäume zu basteln, heißt es in der Pressemitteilung. Liebevoll und kreativ seien die kleinen Tüftler am Werke. Entstanden sind silberne Sterne aus Teelichtern, verzierte Walnüsse, bemalte Baumscheiben, Tannenbäume aus Holz-Stäbchen mit Glitzersteinen besetzt. Die Kinder haben ihren Baumschmuck stolz an den Christbäumen in der Stadt aufgehängt und tragen so zum weihnachtlichen Ambiente beim Einkaufsbummel oder Spaziergang durch die Stadt ein.