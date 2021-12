Kind von betrunkender Fahrerin erfasst

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss eine 39-jährige Autofahrerin rechnen, nachdem sie sich am Donnerstagmorgen alkoholisiert hinters Steuer gesetzt hat und gegen 7.30 Uhr eine Achtjährige Radfahrerin bei einem Unfall verletzte. Die Frau war laut Polizeibericht mit ihrem Citroen auf der Leimbacher Straße unterwegs und wollte an der Einmündung nach rechts auf die Bundesstraße 33 in Richtung Ravensburg einfahren.

Beim Anfahren erkannte sie die von rechts kommende 8-jährige Radlerin nicht und touchierte deren Fahrrad. In der Folge stürzte das Mädchen zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Bei der Unfallaufnahme wurden die Beamten auf Alkoholgeruch bei der Unfallverursacherin aufmerksam. Da ein Schnelltest knapp 2 Promille ergab, musste die 39-Jährige die Polizisten in eine Klinik begleiten, wo die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Die Ermittler beschlagnahmten ihren Führerschein, untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung gegen sie ein.