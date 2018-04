Kind verfolgt: Polizei ermittelt Tatverdächtigen

Die Polizei hat einen Tatverdächtigen ermittelt, der am 22. März in Markdorf ein neun Jahre altes Mädchen verfolgt und festgehalten haben soll. Beamte des Polizeipostens Markdorf konnten auch aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung einen 20-Jährigen identifizieren, der sich nun wegen sexueller Belästigung sowie Nötigung und Körperverletzung zu verantworten hat. Das schreiben Polizei und Staatsanwaltschaft in einer Pressemitteilung.

Der Vorfall hatte sich am Morgen im Bereich der Obertorstraße, der Schedlerstraße und des Garwiedenwegs ereignet. Das Mädchen war von einer Frau weinend angetroffen worden und schilderte, dass ein Mann mit auffallender Gehbehinderung dicht hinter ihr hergegangen war. Demnach habe er sie festgehalten, als sie wegrennen wollte. Nachdem die Neunjährige laut geschrien habe, habe er sie losgelassen und sei zu Fuß in Richtung Schedlerstraße geflüchtet.