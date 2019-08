Kerstin Mock übernimmt CDU-Vorsitz

Mit Beginn der neuen Amtsperiode des frischgewählten Markdorfer Gemeinderats gibt es in der CDU-Fraktion einen Wechsel an der Führungsspitze: Wie die Christdemokraten in einer Pressemitteilung schreiben, übernimmt Kerstin Mock den Vorsitz der siebenköpfigen Ratsfraktion von Susanne Sträßle. Damit ist Mock, die bei der Wahl das zweitbeste Einzelstimmergebnis in der Stadt erzielen konnte, die zweite Frau nach Sträßle an der Spitze der CDU-Fraktion.

„Ich freue mich auf die Herausforderungen“, so Mock in der Pressemitteilung. Es stünden viele wichtige Themen auf der Agenda, nicht zuletzt die ungelöste Frage, wie es mit Bischofsschloss, Rathaus und Grundschule weitergehe. Stellvertreter von Kerstin Mock wird der Ittendorfer Gemeinde- und Ortschaftsrat Simon Pfluger. Martina Koners-Kannegießer bleibt Bürgermeisterstellvertreterin.