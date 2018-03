Keine neuen Sänger singen im Kirchenchor Bergeim-Hepbach mit

Im vergangenen Jahr ist der Kirchenchor Bergheim-Hepbach erfolgreich gewesen: Er hat sein 40-jähriges Jubiläum gefeiert und hinzu kamen 30 Auftritte bei kirchlichen und öffentlichen Anlässen. Bei der Mitgliederversammlung am Freitag zog Vorsitzender Karl-Heinz Kreidler eine positive Bilanz, einziger Minuspunkt, bei der Werbung neuer Mitglieder hatte der Chor keinen Erfolg. In der Versammlung wurden vier Vorstandsmitglieder turnusmäßig neu gewählt, zudem verabschiedeten sich drei Sänger in den Chor-Ruhestand.

Neben der musikalischen Gestaltung der Gottesdienste zu besonderen kirchlichen Festen und Anlässen in den beiden Pfarrgemeinden St. Jodokus in Bergheim und St. Sigismund in Hepbach, gestaltete der Chor den Senioren-Nachmittag in Leimbach musikalisch. Auch in der Feierstunde zum Volkstrauertag sorgten die Sänger für die musikalische Begleitung. Im Juli ist die 40-jährige Gemeinsamkeit des Kirchenchores Bergheim-Hepbach mit der Aufführung der Messe „Missa brevis“, von W.A. Mozart, gefeiert worden. Die Fusionierung der beiden Chöre sei vor 40 Jahren schon wegweisend gewesen und beispielhaft wie gut dieses Modell der Kooperation gelingen kann, stellte Pfarrer Ulrich Hund fest. Er lobte die Vielfalt und Abwechselung, die der Chor in die Gottesdienste einbringe, zudem sei es gut, wenn bei der Kirchenmusik etwas Neues ausprobiert werde.

„Es ist ein gutes, musikalisch flexibles Jahr gewesen“, stellte die Dirigentin Simone Müller fest. Die Werbung neuer Mitglieder sei ein wichtiges Thema, dies gelte auch für die anderen Chöre im Dekanat.

Zu viele Angebote

Es gebe einfach zu viele Angebote und die Sonn- und Feiertage seien meist anderweitig verplant. Deshalb sei es besonders wichtig, dass alle Chormitglieder regelmäßig die Proben besuchen. Es gelte das Beste aus der Situation zu machen und trotzdem konstant die Menschen anzusprechen und für den Chor zu werben. Der nächste Auftritt ist im März beim Benefizkonzert des Christlichen Bildungswerkes in der Stadthalle. Zudem sei eine Messe für die die Weihnachtsfeiertage geplant, kündigte die Dirigentin an.

Bei den turnusmäßig anstehenden Wahlen zum Vorstand wurde Sabine Brielmayer einstimmig als zweite Vorsitzende bestätigt, ebenso wie Cordula Büchele als Kassiererin und Rosemarie Blösch als Notenwartin. Eine Veränderung gab es beim Beisitzer, Eckhard Welke kandidierte nicht mehr, dafür wurde Tomaso Magoni in den Vorstand gewählt.

Nach über 40 Jahren aktiver Tätigkeit im Chor verabschiedete sich Leo Paul in den Ruhestand, ebenso wie Willi Schindler und Siegfried Sauermann, die über 50 Jahre dem Chor die Treue gehalten haben.

Für lückenlosen Probenbesuch im vergangenen Jahr wurden Maria Ertle, Klara Brielmayer und Paul Gehweiler geehrt.