Kartgruppe soll nun Realität werden

Was lange währt, wird endlich gut: So könnte man die Gründung einer Motorsportgruppe für Kartsport im Automobil- und Motorsportclub Markdorf (AuMSC) beschreiben. Auf der Jahreshauptversammlung des Vereins im vergangenen Jahr hatte der erste Vorsitzende, Reinhold Malassa, diese bereits angekündigt. In diesem Jahr soll sie endlich realisiert werden.

Das Problem: Der AuMSC braucht dazu noch einen, besser sogar zwei Trainer, die sich dann regelmäßig abwechseln können. Dieser wird nun bis zur anstehenden Jahreshauptversammlung am Montag, 3. Februar, um 18.30 Uhr in der Verkehrsschule an den Gehrenberg-Sportanlagen gesucht. Das Kart soll in diesem Jahr angeschafft werden, eine erste Möglichkeit zum Training gibt es auf dem Gelände von Opel Gschossmann an der Rudolf-Diesel-Straße.

„Die Kartgruppe soll uns helfen, Nachwuchs zu finden“, berichtet Malassa. Die Mitglieder des AuMSC seien inzwischen in die Jahre gekommen, so dass mit neuen Mitstreitern das Überleben des Vereins gesichert werden soll. „Ansonsten können wir in zehn Jahren dicht machen. Wir haben einfach verschlafen, aktiv zu werden“, beschreibt Malassa die Situation.

Beitrag zur Verkehrssicherheit

Doch es gebe auch einen zweiten Grund, warum der AuMSC sein Augenmerk auf die Kartgruppe legt. „Sie leistet einen Beitrag zur Verkehrssicherheit, zur Fahrzeugbeherrschung und -sicherheit von Jugendlichen“, sagt der Vorsitzende. Der Verein hatte vor Jahren schon einmal eine Kartgruppe, doch die sei laut Malassa nie richtig zum Laufen gekommen.

Das soll jetzt anders werden. Um an ein Kart zu kommen, hatten sich die Markdorfer beim ADAC Südbaden in Freiburg gemeldet. Die Sektion verlost jedes Jahr zwei Karts, die zuvor bei Wettbewerben eingesetzt worden waren. Die Markdorfer gingen leer aus, daher soll das Kart nun gekauft werden.

Zur Jahreshauptversammlung sollen nun interessierte Jugendliche sowie Erwachsene, die als Trainer fungieren wollen, kommen. Dann wird auch Rolf Hesse vom ADAC Südbaden vor Ort sein, um als Fachmann über den Kartsport zu berichten. Wer Trainer werden möchte, muss zwei Lehrgänge in Breisach besuchen, die vom ADAC bezahlt werden. Das Basisseminar zum Jugendleiter findet bereits vom 14. bis 16. Februar statt, das Trainerseminar vom 9. bis 11. Mai. Einen Interessenten hatte Malassa schon an der Angel, doch dieser ist inzwischen weggezogen.

Trainingsfläche muss groß sein

Aktuell prüft der AuMSC, wo es ein geeignetes Gelände in Markdorf gibt. Auch wenn bei Opel Gschossmann die ersten Runden gedreht werden können, für den Parcours benötigt der Verein eine Fläche von 40 mal 40 Metern, daher fällt das vereinseigene Gelände mit der Verkehrsschule in Markdorf Süd aus.

Eine Möglichkeit, die auch wegen der gleichen Ausrichtung passen würde, wäre etwa der Parkplatz von Weber. Allerdings finden hier regelmäßig an den Wochenende ADAC-Fahrsicherheitstraining statt. Und die Trainings der Kartgruppe sollen idealerweise in der Zeit von März, April bis September, Oktober am Samstag stattfinden, da die meisten Parkplätze in der Gehrenbergstadt unter der Woche belegt sind. Wegen des Gummiabriebs der Reifen sollte die Fläche geteert sein.

Wer mehr über den Automobil- und Motorsportclub Markdorf erfahren will, wird fündig im Internet unter

www.aumsc-gehrenberg.de