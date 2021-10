Kabarett pur im Markdorfer Theaterstadel

Zu zwei Kabarettveranstaltungen in der ersten Novemberhälfte lädt der Theaterstadel Markdorf am Gehrenberg ein. Am Samstag, 6. November, kommt Chin Meyer, eine Woche später (13. November) Michael Krebs. Beide Aufführungen beginnen um 20.30 Uhr, Saalöffnung ist jeweils um 19 Uhr. Der Kartenvorverkauf läuft.

Chin Meyer präsentiert sein neues Programm „Leben im Plus+-Kabarett, Geld und mehr“. Laut Pressemitteilung nimmt Deutschlands bekanntester Finanzkabarettist gewohnt bissig-unterhaltsam und höchst aktuell private und politische Verheißungen und Glücksversprechen ins Visier. In einem Plädoyer für Pluralismus kämpft Meyer Veranstalteraangaben zufolge „scharfzüngig und gut gelaunt für unsere Demokratie, findet als gewitzter Kapitalismus-Versteher die Absurditäten im System, stochert lustvoll darin herum und klärt auf.“ Saukomisch sollen die Geschichten, die er erzählt, sein – angereichert um intelligentem Witz und sprühenden Humor.

Am 13. November kommt Michael Krebs, der ebenfalls mit einem neuen Programm unterwegs ist, nach Markdorf. Aus der Programmankündigung: „Wir alle haben es kommen sehen, aber keiner hat etwas getan, rufen die Mahner. Und sie haben recht! Was werdet ihr euren Kindern antworten, wenn sie euch später fragen, warum ihr nicht dabei wart? Dass das Internet stärker war? Die Couch gemütlicher? Dass ihr euch schon gerne engagiert hättet, aber nicht wusstet wie? Schwach, Freunde, ganz schwach. Enttäuscht und angewidert werden eure Sprösslinge sich von euch abwenden. Aber noch könnt ihr das verhindern.“