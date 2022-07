K7744: Lkw und Auto fahren auf Serpentinen ineinander

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstagmittag auf der Talstraße (K7744) in den Serpentinen zwischen einem Lkw mit Sattelauflieger und einem bergaufwärts in Richtung Autenweiler fahrenden Auto.

Wie die Freiwillige Feuerwehr Markdorf mitteilt, wurde sie zur Unfallrettung mit dem Alarmstichwort „Person eingeklemmt/eingeschlossen“ alarmiert. Vor Ort bestätigte sich das Meldebild allerdings nicht, die Fahrerin des Pkw sei nicht eingeklemmt oder eingeschlossen gewesen, sondern bereits vom Rettungsdienst im Rettungswagen versorgt worden, heißt es vonseiten der Feuerwehr.

Feuerwehr muss Unfallstelle absichern

Diese habe daraufhin die Unfallstelle berg- und talwärts abgesichert, den Brandschutz sichergestellt und die Polizei bei der Unfallaufnahme unterstützt, so Martin Scheerer, Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Markdorf. Betriebsstoffe seien bei dem Unfall keine ausgetreten.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab. (Foto: Feuerwehr Markdorf)

Während der Unfallaufnahme durch eine Polizeistreife war die Talstraße jedoch für etwa 40 Minuten komplett gesperrt. Hier unterstützte der Bauhof Markdorf mit Absperrmaterial.

Noch keine Angaben zu Verletzungen

Zur Unfallursache, zur Schadenshöhe, sowie zur Schwere der Verletzungen der Unfallbeteiligten gibt es bisher keine Angaben.