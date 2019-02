König Heinz I. steigt in Markdorf auf den Thron

Seit Samstag wird Markdorf von einem König regiert, Heinz I. Schwenninger hat die Macht übernommen, nachdem der Vermessungstrupp der Historischen Narrenzunft Markdorf das Rathaus gestürmt und Bürgermeister Georg Riedmann abgesetzt hatte. Zur Krönung schenkte ihm der Bürgermeister das Bischofsschloss.

Zahlreiche Bürger waren gekommen, um bei strahlendem Sonnenschein den Rathaussturm von der Kirchenmauer aus zu verfolgen. In diesem Jahr hatten sich die Mitarbeiter der Verwaltung wieder etwas Besonderes einfallen lassen: Das Rathaus hatte sich in einen Hexenkessel verwandelt, in dem der weise, graue Zauberer mit seinem Raben das Sagen hatte. Unterstützt von einer großen Gruppe von Hexen und Teufeln sollten die Mitglieder des Vermessungstrupps getäuscht werden. Doch selbst ein toller Tanz der gruseligen Hexen und der grauenvoll aussehenden Teufel half nichts.

Vermesser suchen Kandidaten

Die Vermesser, getarnt als englische Garde mit hohen Bärenfell-Mützen, ergriffen nach einer kurzen Rangelei und einem Hagel von Sägemehl-Wurfgeschossen den Zauberer und verkündeten, dass der nun abgesetzt sei. Danach musste Vermesser-Chef Clemens Scheidweiler kurz suchen, bis er den richtigen Kandidaten für den Königsthron gefunden hatte. Die Wahl fiel auf Heinz Schwenninger, bis vor wenigen Wochen Narrenbolizei der Zunft. Kurzerhand wurde er mit Perücke und Krone ausgestattet, auf dem Thron Platz platziert und nahm die Huldigungen der seiner Untertanen entgegen.

Nach dem sich die Mitarbeiter des Rathauses mit ihrem Schicksal abgefunden hatten, sie hatten wiedermal gegenüber den Narren das Nachsehen gehabt, zogen alle gemeinsam auf den Marktplatz, um das Aufstellen des Narrenbaumes zu beobachten. Diesen riesigen Baum hatten zuvor zahlreiche kleine Narren quer durch die Stadt gezogen. Die Kinder hatten tolle phantasievolle Kostüme an und wurden nicht nur von ihren Eltern begleitet, sondern auch von der Zunftkapelle und den Gruppen der Historischen Narrenzunft. Außerdem war eine große Abordnung der Ittendorfer Guggenbichler nach Markdorf gekommen, um beim närrischen Treiben dabei zu sein.

Auf dem Marktplatz standen die Zimmerleute unter der Leitung von Alfons Viellieber bereit, um den Narrenbaum aufzurichten, die Fichte ist etwa 20 Meter hoch und vor wenigen Tagen am Gehrenberg gefällt worden. Mit großer Routine waren die Zimmerleute bei der Arbeit, die durch den böigen Wind erschwert wurden. Doch nach etwa 30 Minuten war es soweit: Kurz vor dem Dreiuhr-Läuten ragte der Narrenbaum in den strahlend blauen Markdorfer Himmel.