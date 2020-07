Jugendlicher versteckt sich im Feld vor Suchtrupp der Polizei

Nachdem er einen Sucheinsatz auf dem Gelände des Naturcampingplatzes in Markdorf ausgelöst hat, ist ein Jugendlicher am frühen Donnerstagmorgen in Gewahrsam genommen worden, so die Polizei. Der 17-Jährige war bei einem Gruppenausflug mit mehreren Jugendlichen und Betreuern zur Übernachtung auf dem Platz. Im Laufe des Abends sprach er wohl deutlich dem Alkohol zu, weshalb er durch ungebührliches Verhalten auffiel. Gegen 3 Uhr verschwand er, weshalb Rettungskräfte und Polizei das Gelände nach ihm absuchten. Nach über einer Stunde der Suche rief der 17-Jährige zuerst Beleidigungen aus einem angrenzenden Maisfeld und kam dann lachend zurück. Er habe die ganze Zeit dort gesessen und die Suchaktion im Auge gehabt. Da die Betreuer nicht in der Lage waren, den Jugendlichen für den Rest der Nacht speziell zu betreuen, nächtigte er in der polizeilichen Jugendarrestzelle.