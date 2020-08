Jugendlicher fällt in Fensterscheibe

Verschiedene Zeugen haben am Mittwoch kurz nach Mitternacht eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen am Bahnhof in Markdorf gemeldet. Bei der Überprüfung der Örtlichkeit stellten die Polizisten einen alkoholisierten und verletzten Jugendlichen fest. Laut eigenen Angaben fiel er in eine Fensterscheibe. Die Verletzung wurde vom anwesenden Fahrdienstleiter versorgt.