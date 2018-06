Jugendliche entwerfen Kinderstuhl

„Wissen was geht“, das haben am vergangenen Freitag 32 Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren bei der Firma Knoblauch in Markdorf herausfinden wollen. Der Laden- und Objekteinrichtungsbetrieb bietet Ausbildungen zum Schreiner, technischen Produktdesigner, Bauzeichner und zum Kaufmann für Bürokommunikation an. Genau in diese Bereiche durften die Teilnehmer dann auch hineinschnuppern.

Nach einer kurzen Vorstellung der Aufgabengebiete durften sich die Jugendlichen eine Aufgabe aussuchen. So konnte jeder seinem Interesse folgen. Ziel des Tages war es, selbstständig einen Kinderstuhl zu entwickeln. Organisiert wurde die Aktion von Julia Kohler, Bea Feißt und Renate Geßler von der Firma Knoblauch und Vanessa Holzhauser von der Wirtschaftsförderung Bodenseekreis.

Die Gruppe der technischen Produktdesigner führte am Programm Auto-Cut die Fertigungszeichnung des Stuhles aus, den die Schreiner zusammen mit Ausbilder Andreas Knödler bauten. Behilflich war ihnen dabei Ausbilderin Lilli Pracht. Am Ende des Tages gelang es den Jugendlichen, fünf Stühle fertig zu stellen.

Die kleinste Gruppe des Tages machten die Bauzeichner aus. „Von der Einteilung der Gruppen her hat es dennoch gut funktioniert“, berichtet Kohler. Mit dem 3D Programm Archi-Cut entwickelten sie eine konkrete Raumsituation, in der der Stuhl später stehen würde. In diesem Fall war das eine Kinderecke eines Ladens.

Einen Flyer zu entwerfen, um den Stuhl zu bewerben, das war die Aufgabe der Jugendlichen, die sich für den Beruf Kaufmann für Bürokommunikation interessierten.

Wer sich bei Knoblauch über eine Ausbildung im Unternehmen qualifiziert, bekommt die Chance, anschließend ein Duales Studium in einem individuell ausgesuchten Bereich absolvieren zu dürfen. Wichtig ist dem Unternehmen dabei, dass die Jugendlichen über die Ausbildung bereits Kontakt zu Knoblauch haben und nicht von extern kommen.

Am Ende des Morgens präsentierten die einzelnen Gruppen ihre Ergebnisse. Bei der anschließenden Verlosung konnte die fünf selbst gebaute Kinderstühle gewonnen werden. „Ganz schön cool“, bilanzierten die Jugendlichen die Einblicke in das Unternehmen.