Jugendliche diskutieren über die Zukunft

Jugendliche und junge Erwachsene aus dem Bodenseekreis haben am Freitag, 5. April, Gelegenheit, ihre Wünsche für die Zukunft zu äußern. Das Landratsamt Bodenseekreis organisiert zum zweiten Mal eine Jugendkonferenz für Zwölf- bis 21-Jährige. Sie beginnt um 14 Uhr im Bildungszentrum Markdorf (BZM). Nachdem der offizielle Teil zwischen 18 und 19 Uhr zu Ende geht, gibt es bis 21 Uhr noch Pizza und Musik von vier Schülerbands.

Es ist das zweite Mal, dass der Bodenseekreis eine große Jugendkonferenz veranstaltet. Die Premiere fand 2015 statt. Die Anliegen, die die rund 100 Teilnehmer damals äußerten, wurden teilweise in die Tat umgesetzt, sodass auch sie auch heute noch sichtbar sind. Ein zentraler Punkt war beispielsweise die Verbesserung des Nachtbusangebots. Die Busse, die daraufhin eingesetzt wurden, fahren nach wie vor.

Welche Themen diesmal angesprochen werden, ist noch offen. „Das bestimmen die Teilnehmer selbst“, sagt Nadine Larisch von der Pressestelle des Landratsamts. Um 14 Uhr wird Landrat Lothar Wölfle die Gäste begrüßen. Zwei Moderatoren werden durch die Veranstaltung leiten und den Ablauf des Nachmittags erläutern. Um 14.30 Uhr beginnt das „Worldcafé“. Dabei werden die Wünsche und Anregungen der Teilnehmer gesammelt.

Dazu haben die Organisatoren rund um den Kreisjugendreferenten Paul Fischer Fragen vorbereitet. Sie wollen von den Jugendlichen beispielsweise wissen, was ihnen im Bodensee und in ihren Heimatgemeinden gut gefällt und was ihnen wichtig ist. Gefragt wird aber auch, was sie gerne ändern würden, was ihnen fehlt und was sie von der Politik erwarten. Auch Beteiligungsmöglichkeiten für junge Menschen sollen Thema sein. An Diskussionstischen bestimmen die Jugendlichen gemeinsam, was ihnen am wichtigsten ist. Die Themen werden zu Blöcken zusammengefasst und priorisiert.

Nach einer Pause steht ab 16 Uhr Gruppenarbeit auf dem Programm. Die Jugendlichen bearbeiten dabei ein Thema ihrer Wahl. Ziel ist es, das eigene Thema zu konkretisieren, Stichpunkte festzuhalten, Argumente zu sammeln und Forderungen an die Politik zu formulieren. Außerdem sollen die Gruppen eine kleine Präsentation vorbereiten, denn sie werden ihr Thema im zweiten Teil des Nachmittags den anderen vorstellen. Dabei bestimmt die Gruppe einen Moderator aus den eigenen Reihen. Falls dabei Hilfe benötigt wird, unterstützt eine Fachkraft aus der Jugendarbeit die Teilnehmer und achtet auf die Zeit.

Im zweiten Teil der Jugendkonferenz stoßen Politiker hinzu. Angekündigt haben sich Abgeordnete, Kreisräte und Bürgermeister. Sie verteilen sich zunächst auf die Gruppen. Die Jugendlichen stellen ihnen dann ihre Idee vor. Es ist geplant, dass sich die Jugendlichen und die Politiker austauschen und gemeinsam beraten, wie das Thema vorangebracht werden könnte.

Zum Abschluss des offiziellen Teils stellen die Arbeitsgruppen ab 18.15 Uhr das Thema, das sie erarbeitet haben, vor. Es wird ein Ausblick gegeben und das weitere Vorgehen beschlossen. Um 19 Uhr sind die Schlussworte von Landrat Lothar Wölfle geplant. Danach beginnt das Rahmenprogramm, bei dem die Jugendlichen nochmal die Möglichkeit erhalten sollen, sich untereinander auszutauschen. Es gibt Pizza, außerdem spielen vier Schulbands. Um 21 Uhr geht die Jugendkonferenz zu Ende.