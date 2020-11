Jugendgemeinderat: Wahl fällt aus

Die Coronazahlen im Ostalbkreis steigen weiter. Und es gibt neue Todesfälle. Wie das Landratsamt am Freitag mitteilte, sind fünf Menschen an oder in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. (Stand: Donnerstag, 24 Uhr).

161 Menschen sind neu erkrankt. Innerhalb von sieben Tagen haben sich im Kreisgebiet 255 Menschen pro 100 000 Einwohner infiziert. Die meisten Fälle – nämlich 218 – gibt es in Schwäbisch Gmünd. Aalen liegt mit 217 fast gleichauf.