Italienische Woche in Markdorf

Die italienische Lebensart hält eine Woche lang in Markdorf Einzug: Von Montag bis Sonntag, 15. bis 21. August, gibt es in der Innenstadt Livemusik mit verschiedenen Gruppen, Marktstände und kulinarische Spezialitäten.

So tritt am Dienstag, 16. August, von 16.30 bis 19 Uhr die Band Pizzico de Sole in der Marktstraße auf, und am Freitag, 19. August, unterhält von 14.30 bis 18.30 Uhr Gitarrist Julian Kehrer die Besucher. Am Freitag werden dort zudem Stände aufgebaut mit einem vielfältigen Angebot, heißt es in einer Vorschau. Am Wochenende wird auf dem Marktplatz ein Streetfood-Markt veranstaltet. Den ganzen Tag über sorgen verschiedene Bands für Unterhaltung. Von 10 bis 13 Uhr treten Florian Loebermann und Henry Altmann bei der Stadtgalerie auf, von 16 bis 20 Uhr singt der Entertainer Enrico Maggio im Eiscafé Gelateria Gentile in der Hauptstraße, von 17 bis 22 Uhr spielt die Band Lake Concept Music auf dem Marktplatz und von 19 bis 22 Uhr tritt die Band Seelight mit „Mariangela & Donato“ zum Ausklang beim „Mare & Monti“ in der Poststraße auf.

Auch das Proma beteiligt sich an der italienischen Woche mit speziellen Aktionen. Und weil zuIitalien nach wie vor Vespas und Fiat 500 gehören, nutzen ihre Fans die Gelegenheit zu einem Treffen. Die Fiat 500-Liebhaber versammeln sich am Samstag um 12 Uhr vor dem Rathausbrunnen, und die Vespafreunde sind im Schlosshof zu finden.