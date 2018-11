Irrungen und Wirrungen in der Irrenanstalt

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: Die Mitglieder der Theatergruppe des Bodensee Medley-Chors Markdorf üben fleißig für ihren Auftritt beim traditionellen Weihnachtstheater. In diesem Jahr wird das Stück „Neurosige Zeiten“, eine Komödie in der Irrenanstalt in drei Akten von Winnie Abel aufgeführt. Wie vor einem Jahr wurden die Aufführungstermine aus Termingründen von Ende Dezember in die erste Januar-Woche verschoben. Premiere des Dreiakters ist am Donnerstag, 3. Januar in der Mehrzweckhalle Leimbach. Weitere Vorstellungen gibt es am Freitag, 4. Januar und am Samstag, 5. Januar. Am kommenden Sonntag, 9. Dezember, von 10 bis 12 Uhr, startet der Kartenvorverkauf in den Gaststätten „Linde“ in Hepbach.

Eine der ältesten Gruppen

Die Theatergruppe des Bodensee Medley-Chors entstand vor über 90 Jahren aus dem Männerchor „Liederkranz“ Hepbach und gehört damit zu den ältesten Theatergruppen in der Region. Der Großteil der Mitwirkenden gehört seit etlichen Jahren dazu, zu den erfahrensten Darstellern gehören mit über 30 Jahren Andreas Krug und Andreas Lang, der vor drei Jahren auch die Theaterleitung übernommen hat. Den Verantwortlichen gelingt es jedes Jahr neue Mitspieler zu gewinnen, so dass alle Generationen vertreten sind. In dem diesjährigen Stück stehen eine Irrenanstalt und ihre Bewohner im Mittelpunkt. Welche Schwierigkeiten, Irrungen und Wirrungen entstehen, wenn frau nicht die Wahrheit erzählt, diese Erfahrung muss Agnes Adolon machen, die Tochter einer noblen Hoteldynastie. Sie residiere in einer Villa hat sie der Mutter erzählt, diese hat nun ihren Besuch angemeldet. Kurz entschlossen sollen die Mitbewohner von Agnes leicht wirrer Psychiatrie-Wohngruppe deshalb als ganz normale Menschen agieren. So soll der zwangsneurotische Hans den langjährigen Lebenspartner mimen. Das dies alles nicht funktioniert, dürfte klar sein. Was auf Fall garantiert ist, es gibt gute, lustige Unterhaltung für die Theaterbesucher.