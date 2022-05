Internet, Handy und Co.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ein neues Handy - aber was gibt es für Geräte und Tarife zur Auswahl und wie funktioniert das neue Gerät? Wie kann ich über WhatsApp, Signal und so weiter mit meiner Familie und meinen Freunden Kontakt halten? Wie verschicke und organisiere ich meine Fotos auf dem Handy? Wie schreibe ich Texte am Computer? Was für Gefahren gibt es im Internet?

Diese und viele weitere Fragen werden seit 2020 im Mehrgenerationenhaus Markdorf in individuellen Kursen, Vorträgen, Sprechstunden und Stammtischen beantwortet. Die Angebote werden in Kleinstgruppen durchgeführt, um einen optimalen Lernerfolg zu gewährleisten. Bereits rund 230 Personen haben dieses Angebot genutzt und die Nachfrage ist groß.

Der technische Fortschritt und die Pandemie haben die Digitalisierung schnell vorangetrieben, Ziel der Angebote ist es allen Menschen einen Einstieg in die digitale Welt zu vermitteln und sie im digitalen Bereich fortzubilden. Damit wird gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht und das Selbstbewusstsein im Umgang mit Handy, Laptop und Co. gestärkt.

Durch die Förderung der Deutschen Fernsehlotterie können diese Angebote organisiert und koordiniert werden. Dank der bürgerschaftlich Engagierten, die diese Angebote durchführen, können die Kurse zudem kostenlos auf Spendenbasis angeboten werden.

Ergänzt wird das Angebot durch die digitale Anlaufstelle, an die man sich bei Fragen und Problemen mit Handy und Laptop immer montags von 10 bis 12 Uhr und donnerstags von 17 bis 19 Uhr wenden kann. Informationen zu den Angeboten bekommen Sie unter Telefon 07544-912965 oder auf der Homepage unter www.mgh-markdorf.de.