Interessengemeinschaft pocht auf eine Südumfahrung für Markdorf

Das hat die Mitglieder der Interessengemeinschaft (IG) Pro Südumfahrung überrascht: Über 100 Markdorfer sind am Donnerstagabend an die Kreuzung Gutenbergstraße/B 33 gekommen, um ihrer Forderung zum Bau der Südumfahrung Markdorf Nachdruck zu verleihen.

Sprecher der IG bekräftigten die Rechtsgültigkeit des Bürgerentscheids 2003 zum Bau der Südumfahrung, die Straße sei planfestgestellt und sollte endlich gebaut werden. Sie forderten Bürgermeister Georg Riedmann auf, den Bürgerentscheid umzusetzen und sich für den Bau der Straße im Kreistag einzusetzen.

Durch die Südumfahrung werde ganz Markdorf vom Verkehr entlastet, dies gelte nicht nur für die B 33, sondern auch für die Straßen, die als Schleichwege zur Umfahrung der Staus genutzt werden, sagte CDU-Gemeinderat Alfons Viellieber. An der Gültigkeit des Bürgerentscheids habe sich nichts geändert, nur der Verkehr habe zugenommen und die Kosten seien gestiegen. Neben der zügigen Verwirklichung der Südumfahrung sollte die Planung für die Ortsumfahrung Bermatingen wieder aufgenommen werden. Es sei wichtig, am Ball zu bleiben, damit das Klima in Markdorf besser werde.

Verkehr nimmt stetig zu

Der Satz „Wer Straßen baut, wird Verkehr ernten“ sei Unsinn, sagte Dietmar Bitzenhofer, Fraktionssprecher der Freien Wähler im Markdorfer Gemeinderat. In den vergangenen 50 Jahren seien keine Straßen gebaut worden und der Verkehr habe trotzdem deutlich zugenommen. Die Zahlen bestätigten dies „und wir erleben es jeden Tag“.

Jeden Tag werde das Verkehrschaos sichtbar, in das Markdorf geraten sei, nicht nur an der B 33, sondern auch an vielen anderen Straßen, die als Schleichwege genutzt werden.

Die Notwendigkeit der Straße sehe selbst die grün-schwarze Landesregierung, die einen Zuschuss von 9,5 Millionen Euro bewilligt hat. Für die Verzögerungen und die steigenden Kosten seien nicht die Befürworter verantwortlich, sagte Bitzenhofer. Auch die E-Mobilität brauche Straßen, dies gelte ebenfalls für die zukünftige Stadtentwicklung.

Wenn jetzt nichts geschehe, geschehe die nächsten Jahrzehnte nichts mehr, dies gelte nicht nur für Markdorf, sondern auch für Bermatingen. Er sei verwundert, dass sich der Bürgermeister querstelle, sagte Bitzenhofer. Es gebe einen Bürgerentscheid und dafür sollte er sich einsetzen. Auch FDP-Gemeinderat Rolf Haas forderte Bürgermeister Riedmann ebenfalls auf, dass er sich für das Wohl der Stadt einsetze und das umsetze, was im Bürgerentscheid entschieden worden sei.

Stadt leidet unter Lärm und Abgas

Die Südumfahrung und die Ortsumfahrung Bermatingen gehören zum Planfall 7, sagte der Bermatinger Bürgermeister Martin Rupp, der für die Freien Wähler im Kreistag sitzt. Beide Projekte gehören zusammen, deshalb werde gemeinsam dafür gekämpft. „Wir brauchen beide Straßen“, sagte Rupp.

Ebenso erklärte der ehemalige CDU-Kreisrat Ernst Arnegger, dass Markdorf die Südumfahrung brauche, um die Stadtentwicklung voranzutreiben. „Wir arbeiten, leben und leiden täglich unter Lärm, Abgasen und Vibrationen“, verdeutlichte Rainer Zanker, der direkt neben der B 33 wohnt. Er appellierte an den Kreistag, die Südumfahrung endlich zu bauen.

Am Rande der Veranstaltung erklärte Christoph Högel, Fraktionssprecher der AfD im Kreistag, dass die AfD-Fraktion die Realisierung der Südumfahrung unterstütze.