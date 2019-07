Insolvenz von Weber Automotive: „Die Belegschaft ist verunsichert“

Insolvenz in Eigenverwaltung

Während bei einer Insolvenz das Gericht einen Insolvenzverwalter einsetzt und die Geschäftsführung damit von ihren Ämtern entbindet, bleibt die Geschäftsführung bei einer Insolvenz in Eigenverwaltung in der Verantwortung. Das Amtsgericht setzt ihnen einen Generalbevollmächtigten zur Seite, der sie bei der Restrukturierung des Unternehmens unterstützt. Bei Weber Automotive hat diese Funktion Martin Mucha von der Kanzlei Grub Brugger übernommen. Zusätzlich bestellt das Gericht einen Sachwalter, der das Insolvenzverfahren ähnlich wie ein Aufsichtsrat im Sinne der Gläubiger überwacht, im Fall von Weber Automotive ist das Christian Gerloff von der Kanzlei Gerloff Liebler. Eine Insolvenz in Eigenverwaltung ist nur dann sinnvoll, wenn das Amtsgericht noch Vertrauen ins Unternehmen hat und die Chance auf Weiterführung besteht.