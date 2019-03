Innenstadtentwicklung: Bürger sollen mitreden

Markdorf startet am Samstag einen Bürgerdialog. Die Auftaktveranstaltung beginnt um 14 Uhr in der Stadthalle. Das zentrale Thema wird die Entwicklung der Innenstadt sein. Alle Bürger sollen die Gelegenheit bekommen, ihre Sichtweisen und Meinungen zu äußern und einzubringen.

Auf der Agenda werden fünf Punkte stehen. Das zentrale Thema ist die Entwicklung der Innenstadt. Zum einen geht es um die Zukunft des jetzigen Rathauses. „Daran schließt sich die Frage an, wie es ums Rathaus weitergeht“, sagt Bürgermeister Georg Riemann und bezieht sich dabei auf die Flächen zwischen Rathaus und Bundesstraße, rund um den Hexenturm, das ehemalige Gasthaus Adler und den Marktplatz. Drittens geht es um die Zukunft des Bischofsschlosses und des Dosch-Hauses in der Marktstraße. Darüber hinaus soll über die Erarbeitung eines städtebaulichen Rahmenplans gesprochen werden, der Potenziale und Möglichkeiten der Stadtentwicklung aufzeigt. Als fünftes soll die Frage angesprochen werden, wie es mit dem Stadtmarketing weitergeht und ob eine Neuausrichtung für Markdorf Marketing sinnvoll ist.

Wie Prioritäten gesetzt werden

Riedmann erhofft sich, dass im Rahmen der Veranstaltung den Bürgern erläutert werden kann, in welcher Reihenfolge die anstehenden Aufgaben abgearbeitet werden sollten. Denn um umfassende Sanierungen vornehmen zu können, ist die Stadt auf Zuschüsse angewiesen. Allerdings sind die Fördermittel, die das Land für das Sanierungsgebiet Rathausareal zusichert, an genau definierte Ziele gebunden, die in einem festen Zeitrahmen abgearbeitet werden müssen.

Die Auftaktveranstaltung des Bürgerdialogs wird von der Konstanzer Agentur Translake organisiert, die sich auf die Moderation von Dialog- und Beteiligungsprozessen spezialisiert hat. Am Samstag ist auch Frank Brettschneider dabei. Der Professor leitet an der Universität Hohenheim das Fachgebiet für Kommunikationswissenschaft. Studenten seines Lehrstuhls hatten am Tag des Bürgerentscheids zum Bischofsschloss eine Umfrage bei den Wählern gemacht und untersucht, welche Faktoren sich auf ihre Meinungsbildung ausgewirkt haben. Er wird aber nicht nur über die Umfrage sprechen, sondern vor allem darüber, wie Kommunikation funktioniert und Bürgerbeteiligung gelingen kann.

Anschließend sind die Bürger gefragt. In kleinen Gruppen von sechs Teilnehmern haben sie die Gelegenheit, ihre Ideen zu allen Themen einzubringen und gemeinsam zu entwickeln. Das Team der Agentur Translake hat Fragen vorbereitet und Materialien wie Plakate ausgearbeitet. Wer ein Smartphone besitzt, soll es mitbringen, da bestimmte Daten darüber eingegeben werden können. Die Teilnahme ist aber auch ohne Smartphone möglich.

Jeder darf mitmachen

Die Veranstaltung richtet sich an alle Markdorfer. Neben der offiziellen Einladung über das Mitteilungsblatt hat die Stadtverwaltung auch zufällig aus dem Melderegister ausgewählte Bürger angeschrieben. „Bei solchen Veranstaltungen kommen oft dieselben Leute“, sagt Wolfgang Himmel, Gründer und Geschäftsführer der Agentur Translake. Das seien die, die sich ohnehin schon mit dem Thema befasst haben. „Die Erfahrung zeigt, dass viele Bevölkerungsgruppen überhaupt nicht vertreten sind“, sagt er. „Aber gerade die Bürger, die sich noch nicht so ausgiebig mit einem Thema befasst haben, haben oft einen ganz anderen Blick darauf.“

Himmel und sein Team haben sich bewusst dafür entschieden, die Teilnehmerzahl an den einzelnen Gespächstischen so klein zu halten. „Wenn wir mit Kleingruppen arbeiten, kommen nicht nur die Redegewandten zu Wort, denen es nichts ausmacht vor 300 Leuten zu sprechen“, sagt er. „Jeder soll mitmachen können.“ Deshalb sollen die Teilnehmer am Tisch ins Gespräch kommen, sich eine Meinung bilden und idealerweise auf den Ideen von anderen aufbauen. „Es geht darum, gemeinsam etwas zu entwickeln“, sagt Himmel.

Erste Ergebnisse werden bereits am Samstag in einer Schlussrunde erörtert. Diese Anstöße wird der Gemeinderat in einer der nächsten öffentlichen Sitzungen diskutieren. Jedes einzelne Thema soll in den kommenden Jahren ausführlicher mit Bürgerbeteiligungen bearbeitet werden. Am Freitag, 10. Mai, ist ein Spaziergang am Rathaus geplant. Der Dialogbeginn zum städtebaulichen Rahmenplan und zum Standortmarketing ist ab Herbst 2019 geplant.