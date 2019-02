Info zur B 31-neu: RP erwartet Hunderte Zuhörer

Das Regierungspräsidium Tübingen (RP) plant die B 31-neu zwischen Meersburg und Immenstaad und informiert am Dienstag, 12. Februar, in der Stadthalle Markdorf über den aktuellen Stand. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr, doch die Halle ist bereits ab 18 Uhr geöffnet. An ausgehängten Plakaten besteht für die Besucher dann schon die Möglichkeit, sich über die Trassenvorschläge zu informieren. Immenstaad, Hagnau, Stetten, Daisendorf und Meersburg organisieren Busse, damit möglichst viele Bürger die Gelegenheit haben, an der Veranstaltung teilzunehmen.

An diesem Abend wird erläutert, welche Trassen vertieft untersucht werden und welche nicht. Außerdem sollen grundsätzliche Fragen zum Planungsstand und zum weiteren Vorgehen beantwortet werden. „Für Fragen stehen sowohl Vertreter des Regierungspräsidiums Tübingen, die Gutachter als auch Teilnehmer des Dialogforums zur Verfügung“, heißt es in einer Pressemitteilung des RP.

Nach einer Begrüßung durch den Markdorfer Bürgermeister Georg Riedmann gibt Regierungspräsident Klaus Tappeser einen Überblick über die Planungen. Seinem Vortrag folgen verschiedene Fachpräsentationen. Dabei stellen die Straßenplaner des RP und die Gutachter, die etwa mit der Raumanalyse, der Umweltverträglichkeitsprüfung und der Verkehrsprognose beauftragt waren, ihre Arbeit vor. „Außerdem werden Landrat Lothar Wölfle und Regionalverbandsdirektor Wilfried Franke sprechen“, sagt Dirk Abel, Pressesprecher des RP.

Experten beantworten Fragen

An Infoständen haben die Bürger bereits ab 18 Uhr die Möglichkeit, sich über die Trassenvorschläge zu informieren. Im Anschluss an die Vorträge gibt es diese Gelegenheit noch einmal. Dann stellen sich Vertreter des RP, Gutachter und Teilnehmer des Dialogforums erneut den Fragen der Besucher. Die Organisatoren rechnen damit, dass die Vorträge bis etwa 21.30 Uhr dauern, die Stände können dann noch eine halbe Stunde lang besucht werden.

„Wir rechnen damit, dass 400 bis 500 Zuhörer in die Stadthalle kommen“, sagt Dirk Abel. Die Halle wird voraussichtlich voll: Die Gemeinden, die von den bisherigen Planungen betroffen sind, fordern ihre Bürger auf, an der Veranstaltung teilzunehmen. Der Gemeindeverwaltungsverband Meersburg, zu dem neben der Stadt Meersburg auch die Gemeinden Hagnau, Stetten und Daisendorf gehören, hat zwei Busse organisiert, die insgesamt Platz für rund 100 Fahrgäste bieten. „Wir hoffen damit, viele Bürger der einzelnen Kommunen dazu aufzumuntern, mit dem bequemen Bus-Shuttle, ohne Parkplatzsuche in Markdorf, an dieser wichtigen Veranstaltung für die Region teilzunehmen“, sagt Meersburgs Bürgermeister Robert Scherer.

Anfahrt mit Bussen

Treffpunkt ist auf dem Parkplatz der Gärtnerei Schupp in Stetten. Reservierungen sind nicht vorgesehen. „Sollten die Busse nicht ausreichen, so haben wir die Bitte, dass man Fahrgemeinschaften bildet“, sagt er. Die Abfahrt ist um 18.30 Uhr geplant, die Rückfahrt nach der Veranstaltung etwa zwischen 21.30 und 22 Uhr. Immenstaad organisiert ebenfalls einen Bus, für den aber eine Anmeldung erforderlich ist und der über Kippenhausen fahren wird. Knapp 50 Immenstaader haben sich bereits angemeldet, wobei das Rathaus noch bis Mittwoch Anmeldungen entgegennimmt. Die genaue Abfahrtszeit wird am kommenden Freitag im Mitteilungsblatt veröffentlicht.

Von ursprünglich mehr als 20 Vorschlägen hat das RP inzwischen drei mögliche Trassen ausgewählt, teils mit Untervarianten. Grundlage dafür ist eine umfassende Raumanalyse, in der Siedlungen, Pflanzen, Tiere, Umweltschutz und Raumnutzung berücksichtigt wurden. „Mit den Ergebnissen der Raumanalyse bleiben nun drei Korridore übrig“, schreibt das RP. Ende dieses Jahres will die Behörde die Entscheidung treffen, auf welcher Trasse die B 31-neu gebaut werden soll.