In Wandersachen saubermachen

Die Tourismusgemeinschaft Gehrenberg-Bodensee möchte am Himmelfahrtswochenende eine Müllsammelaktion auf den Wanderwegen in der Ferienregion starten, heißt es in einer Pressemitteilung.

Wanderer können sich dafür vor Himmelfahrt von Montag, 10. bis Mittwoch, 12. Mai in der Tourist-Info Markdorf eine Tüte mit Handschuhen, Müllsack, Wanderkarte, Äpfeln und einer kleinen Überraschung abholen.

Am Freitag, 14. Mai, ist der „Tag des Wanderns“, den die Tourismusgemeinschaft zum Anlass genommen hat, alle Wanderer mit unserer Aktion auf die zunehmende Verschmutzung der Wanderwege aufmerksam zu machen. Vor den Tourist-Infos Deggenhausertal, Oberteuringen und Markdorf stehen für den eingesammelten Müll an diesem Wochenende auch extra Mülleimer bereit.