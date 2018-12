In Markdorf werden die Barrieren kleiner

Frank Hartel setzt sich seit drei Jahren als ehrenamtlicher Behindertenbeauftragter für die Barrierefreiheit in Markdorf ein. Am Dienstag stellte er seine Arbeit erstmals dem Gemeinderat vor. Sein Fazit: einiges wurde bereits umgesetzt, doch es gibt weiterhin viel zu tun.

Den Anstoß für mehr Barrierefreiheit gab die Behindertenrechtskonvention der Uno, die 2008 in Kraft trat und ein Jahr später von Deutschland ratifiziert wurde, sagte Hartel. Dadurch habe Deutschland sich verpflichtet, die Ziele und Grundsätze gemäß dieses völkerrechtlichen Vertrags umzusetzen. Die beiden großen Ziele seien die allgemeine Barrierefreiheit und die Inklusion gehandicapter Menschen. Außerdem sei es wichtig, die Veränderungen, die im Sinne der Barrierefreiheit umgesetzt wurden, bekannt zu machen.

Barrierefreiheit beginnt im Kleinen. Für Menschen, die nicht so gut zu Fuß sind, auf eine Gehhilfe oder einen Rollstuhl angewiesen sind, können wenige Zentimeter eine unüberwindbaren Hürde sein. Frank Hartel weiß das, denn er ist selbst auf einen Rollstuhl angewiesen. Als er sein Amt vor drei Jahren antrat, konnte er seine Erfahrungen sofort einbringen. „Damals wurde die Bussenstraße saniert. Die war ohne barrierefreie Querungsstellen geplant“, sagte er.

Richtungsfelder, Rillenplatten und Noppenplatten an Kreuzungen helfen in erster Linie Menschen, die schlecht sehen oder blind sind. Für die Platten werde extra ein anderes Material verwendet, damit die sie für jedermann gut zu sehen sind. Durch die Noppen können Blinde sie beim Drübergehen spüren und mit dem Stock ertasten. Die Rillen weisen in die Richtung des Übergangs, sodass sie wissen, wo es weitergeht. Solche Übergänge verfügen auch über eine Null-Absenkung, wo das Queren auch mit dem Rollstuhl oder dem Rollator leichter ist. Wird eine Straße saniert, werden nun solche Richtungsfelder gleich eingeplant, zum Beispiel bei der Kreuzgasse, sagte Hartel. Neben der Bussenstraße und der Kreuzgasse erhielten die Spitalstraße, die Jahnstraße und der Römerweg solche Querungshilfen. Außerdem wurden Bordsteine abgesenkt: in Markdorf im Bereich Poststraße/Ochsenlücke und in Hepbach an der B 33 bei der Querungshilfe zum Kindergarten.

Ampeln und Bushaltestellen

Zusätzlich wurden Fußgängerampeln mit Blindensignalisierung ausgestattet: an der B 33 in Leimbach bei Trübenbacher und in Markdorf auf Höhe des Schuhhauses Heilmaier sowie an der Kreuzung am Stadtgraben. Die Ampel in Ittendorf soll noch entsprechend ergänzt werden. Aktuell werden Bushaltestellen barrierefrei umgestaltet. Eine Bushaltestelle in der Zeppelinstraße ist bereits fertig, zwei andere werden derzeit umgearbeitet. Gerade fertig geworden ist die Bushaltestelle an der B 33 in Ittendorf.

Ein Fokus von von Frank Hartel liegt auf dem barrierefreien Zugang zu öffentlichen Gebäuden. Entsprechend verändert wurde der Zugang zur Mehrzweckhalle Leimbach, zum Stadtmarketing und zur Stadthalle. Wenn die Sporthalle des Bildungszentrums saniert ist, soll auch dort der Eingang barrierefrei sein. Ebenso soll der Weg vom Bahnhof entlang der Bahnhofstraße und der Ravensburger Straße in die Innenstadt barrierefrei werden. Am Bahnhof ist eine Querungsstelle geplant und an der Einmündung der Schießstattstraße soll das Pflaster ausgebessert und ebenfalls mit einer Querungsstelle versehen werden. Die Querung der Ravensburger Straße und der Zufahrt zur Tiefgarage Bischofsschloss soll auch optimiert werden.

An manchen Stellen in Markdorf ist Barrierefreiheit schwieriger umzusetzen, zum Beispiel an der Unterführung unterhalb des Bischofsschlosses. „Das Gefälle ist mit 13 und elf Prozent stark“, sagte Hartel. Fahre ein Rollstuhlfahrer hinab, könne er unter Umständen nicht mehr aus eigener Kraft auf der anderen Straßenseite wieder hochfahren. Aus diesem Grund ist die Unterführung nun entsprechend beschildert, damit jeder selbst einschätzen kann, ob er genug Kraft hat. „Allerdings sind dort auch die Platten rutschig“, sagte er. „Das ist verbesserungswürdig.“

Zu kurz kommt in Markdorf laut Hartel die Inklusion. „Inklusion heißt: alle miteinander“, sagte er. „Für die, die im Wohnheim leben, gibt es keine Möglichkeiten, über Vereine oder karitative Einrichtungen, abends etwas zu machen.“ Dabei gebe es in der Stadt viele Einrichtungen, die etwas anbieten könnten. Positiv sei, dass alle Markdorfer Schulen und Kindergärten inklusionsfähig seien.