In Markdorf drohen Staus

Wegen Straßenbauarbeiten im Zusammenhang mit der Verlegung von Versorgungsleitungen kommt es in Markdorf, Fitzenweilerstraße im Zeitraum vom 29. Juni bis voraussichtlich 23. Juli zu Verkehrsbehinderungen. Die Fitzenweilerstraße muss in diesem Zeitraum im Abschnitt zwischen der Einmündung „Am Kreuzgarten“ und dem Ortsende gesperrt werden, der Verkehr wird über den Stadtgraben – Ravensburger Straße (B 33) – Ittendorfer Straße (L 205) – Talstraße (K 7744) – K 7749 umgeleitet. Die Bushaltestellen in der Bussenstraße und in der Fitzenweilerstraße dennoch angefahren.