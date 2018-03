In Markdorf beginnen die Gesundheitswochen

Am 12. März startet die vierte Auflage der Markdorfer Gesundheitswochen, die bis zum 25. März dauern. Wieder mal ist es Markdorf-Marketing gelungen, eine Fülle von verschiedenen Angeboten mit Vorträgen und Schnupperangeboten zu den Themen Ernährung, Prävention und Sport zusammenzustellen. Passend zum „Tag der Rückengesundheit“ am 15. März lautet das diesjährige Motto: „Rückenfit an der frischen Luft“.

Es sei etwas Besonderes in der Region, dass es in Markdorf gelungen sei, eine solche Vielzahl von Angeboten von Heilpraktikern und Therapeuten, von Dienstleistern mit gesundheitsfördernden Maßnahmen, Apotheken, Optikern, Hörgeräteakustikern und Vereinen für die Bürger zusammenzustellen, erklärte Lucie Fieber von Markdorf-Marketing. Die umfangreiche Broschüre dazu werde am Wochenende an alle Haushalte verteilt. Erstmals mit dabei ist der Tennisclub Markdorf, der ein Schnupperjahr zum Kennenlernen auf seinen Plätzen am Gehrenberg anbietet. Ebenso wird die Volkshochschule Bodenseekreis an einem Nachmittag ihr Angebot im Bereich Gesundheitskurse präsentieren. Dabei können Entspannung, Rückengymnastik und „Deep Work“-Fitness ausprobiert werden. Ebenfalls neu dabei sind Herzens-Gut & Hübsch und die Salzoase in der Marktstraße.

Rückentraining mit TV Markdorf

Die Rückengesundheit steht am 15. März im Mittelpunkt. Dann wird am Wirthshof Mobilität und Kraft für den Rücken beim Reaktiv-Walking trainiert. Wie man den Rücken in der Mittagspause fit hält, zeigt der Turnverein Markdorf, Treffpunkt ist bei SAP in der Dornierstraße. Den Rücken mit verschiedenen Übungen stärken, kann man auf dem Trimm-Dich-Pfad an der Turnerhütte, mit Outdoor-Fitness schließt der Tag. Wie eng Rücken und Gesundheit zusammenhängen, wird am Freitag-nachmittag, 16. März in der Stadthalle bei verschiedenen kurzen Vorträgen verdeutlicht. Seit dem Beginn dabei, sind die Panda- und Bären-Apotheke. In diesem Jahr gibt es am 20. März einen Vortrag, bei dem pflanzliche Arzneimittel im Mittelpunkt stehen. Dabei werden die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten bei der Selbstmedikation und auch in Ergänzung zur klassischen Schulmedizin vorgestellt. Im Optikhaus Hammer wird über Brillen für Bildschirm-Arbeitsplätze informiert. Dabei geht es um die speziellen Sehbedürfnisse des einzelnen Brillenträgers. „Wie beim Wandern andere Schuhe angezogen werden, so ist am PC auch eine spezielle Brille besser“, erklärt Optiker Werner Graetsch. Weitere interessante Angebote und Vorträge gibt es im Bereich der Heilberufe. Auf jeden Fall lohnt es sich die Broschüre mit den zahlreichen Angeboten genau anzusehen, da dürfte für jeden etwas dabei sein.