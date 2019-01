In einem Jahr 1820 Kilometer gewandert

Die Ortsgruppe Markdorf des Schwäbischen Albvereins will weitere Mitglieder hinzugewinnen. Dies kündigte Vorsitzender Rolf Gertitschke in der Jahreshauptversammlung am Samstag in Ittendorf an. Derzeit hat die Ortsgruppe 304 Mitglieder, denen im vergangenen Jahr 90 Veranstaltungen angeboten wurden. In der Versammlung wurden vier Mitglieder für langjährige Zugehörigkeit zur Ortsgruppe geehrt. Ralf Speetzen wurde als Beisitzer neu in den Vorstand gewählt.

Aufgrund der neuen Datenschutz-Grundverordnung gab es auch in der Ortsgruppe einige Änderungen bei der Verwaltung der Mitglieder. Zudem wurde eine neue Richtlinie für den Datenschutz erstellt. Ebenso sind Änderungen aufgrund des neuen Reiserechts erforderlich: Gemäß Auflage des Hauptvereins darf die Ortsgruppe aus Haftungsgründen nicht mehr als Reiseveranstalter auftreten.

Im Jahr 2018 wurden bei den Wanderungen insgesamt fast 1700 Teilnehmer gezählt, etwa ein Zehntel davon waren Nichtmitglieder. Bei den 39 Halb- und 17 Ganztageswanderungen wurden insgesamt 1820 Kilometer zurückgelegt, berichtigte der stellvertretende Vorsitzende Theo Kausch. Ferner waren die Älbler im Rahmen von vier Wander- und zwei Radreisewochen unterwegs. Zudem wurden zwei Tagestouren für Radler veranstaltet.

In diesem Jahr werden einige Donnerstags-Wanderungen auf den Sonntag verlegt, kündigte Kausch an. Insgesamt sind 72 Veranstaltungen geplant. Besonders verwies er dabei auf die Schneeschuh-Wanderungen, die Senioren-Skifreizeit im Montafon und die Wanderreisen nach Griechenland und Tirol. Ebenso wird es wieder zwei Radreisen geben. Über die verschiedenen Aktivitäten in der Familiengruppe berichtete Sylvia Schwarzer-Merkel.

Die Wegewarte der Markdorfer Ortsgruppe kontrolliert und betreut rund 180 Kilometer Wanderwege, berichtete Rudolf Schmidt. Von den Naturschutzwarten wurden die Vorkommen von geschützten Pflanzen von Überwucherungen befreit. In der Kasse gab es ein Minus, berichtete Martina Mayr. Der Ortsgruppe fehlen die Einnahmen vom Stadtfest, da die Älbler den Betrieb der Laube aufgegeben haben.

Franz Rimmele, der stellvertretende Vorsitzende vom Bodenseegau, zeichnete Jolanda und Franz Heggelbacher für 40jährige Zugehörigkeit zum Schwäbischen Albverein aus. Ebenfalls mit Urkunde und Ehrennadel wurden Dorothea Elbe und Mechthilde Hagen ausgezeichnet. Sie sind seit 25 Jahren dabei. Fleißigster Wanderer im vergangenen Jahr war Peter Zöller mit 48 Wanderungen, bei denen er 519 Kilometer zurücklegte. Lisa Jelitte nahm an 38 und Gabriele Schmucker an 30 Wanderungen teil. Aufgrund der Anzahl von Wanderungen und der dabei zurückgelegten Kilometer wurden mit dem Goldenen Wanderabzeichen geehrt: Karl Beck, Lisa Jelitte, Hannelore und Theo Kausch, Anneliese Lang und Peter Zöller. Das Silberne Abzeichen erwanderte sich Markus Lang. Ursula Ried, Gabriele Schmucker und Hans Zeyher erhielten das Bronzene Abzeichen.