In die mittlere Kaplanei zieht wieder Leben ein

Endlich ist es soweit, am Sonntag ist die erneuerte Mittlere Kaplanei nach mehr als zwei Jahren Bauzeit offiziell eingeweiht worden. Nach einem festlichen Gottesdienst in der St. Nikolaus Kirche segnete Pfarrer Ulrich Hund das frisch sanierte und umgebaute Gebäude am Marktplatz. Es soll ein Kraftort für die Gemeinde, für die Seelsorgeeinheit sein, ein Ort der lebendigen Begegnungen, einen Raum bieten zur Veränderung, so lauteten die Wünsche der Nutzergruppen im Gottesdienst.

Das erneute Haus möge dazu beitragen, den Auftrag Gottes zu erfüllen, den Nutzern Anregungen und Freude geben, das sie eine Vertiefung im Glauben erfahren, wünschte Pfarrer Ulrich Hund bei der kirchlichen Segenshandlung im großen Pfarrsaal im Dachgeschoss. Er segnete auch das erste Kreuz für das neue Haus, das in der Bücherei seinen Platz finden wird.

Es sei viel Zeit und Geld in die Mittlere Kaplanei investiert worden, stellte Pfarrer Ulrich Hund, bei der Begrüßung der vielen Gäste, fest. Es sei nicht leicht gewesen, den Wunsch zum Umbau und Sanierung im Erzbistum durchzusetzen, wo werden noch etwa 3,4 Millionen Euro in ein Gemeindehaus investiert, stellte er fragend fest. Das Haus sei eng mit der Geschichte der Stadt, der Kirche und der örtlichen Baugeschichte verbunden. Es sei ein langer Weg gewesen, vom ersten Antrag 2006 beim Erzbistum bis heute. Nach drei Anläufen gab es eine Zusage, dabei habe geholfen, das die fünf anderen Pfarreien insgesamt 420 000 Euro beigesteuert haben und der Zuschuss der Stadt von 300 000 Euro. Er dankte der evangelischen Schwestergemeinde für das Raum-Asyl während der Bauzeit, ebenso der Narrenzunft und der Stadt. Ebenso dankte er Gebhard Geiger für sein großes ehrenamtliches Engagement als Vorsitzender des Baufördervereins und als Vorsitzender des Bauausschusse. Zudem lobte er die gute Zusammenarbeit mit dem Architekten Gerhard Lallinger.

Zum dem gelungenen Werk gratulierte Bürgermeister Georg Riedmann. Die Mittlere Kaplanei sei ein Baustein in der Innenstadt: „Sie haben daraus einen Edelstein gemacht“, stellte er mit Wehmut fest. Gern hätte die Stadt mit dem Bischofsschloss einen weiteren Edelstein hinzugefügt. Der Architekt habe ein Meisterstück aus dem Hause gemacht. Mit dem Erwerb des „Adler“ und dem Zuschuss habe die Stadt dieses Vorhaben unterstützt. Die Spuren der Vergangenheit seien bei dem Gebäude nicht wegrenoviert, sondern gemeinsam mit modernen Baustoffen habe sich ein stimmiges Gesamtbild ergeben, stellte Architekt Gerhard Lallinger fest. Das Haus erfülle die Nutzerwünsche, entspreche dem Brandschutz, sei barrierefrei und habe moderne Gebäudetechnik. Bettina Sutter-Peters vom erzbischöflichen Bauamt in Konstanz schilderte den langen Weg von der ersten Machbarkeitsstudie bis heute.

Die evangelische Schwestergemeinde wünsche den Nutzern des Hauses, dass es ein Wegweiser sei, neue Wege zu gehen, dass sie den Mut finden und Glauben und Leben zusammenbringen. Weiterhin solle gelten: „Mein Haus ist dein Haus“.

Der Bauförderverein habe seine Aufgabe, Spenden zu sammeln, übererfüllt, eigentlich sollten es 290 000 Euro werden, inzwischen sind rund 335 000 Euro zusammengekommen, berichtete Gebhard Geiger, Vorsitzender des Vereins. Die 45 000 Euro werden zur Tilgung des Baudarlehens genutzt. Er dankte allen Spendern. Abschließend überreichte Pfarrer Hund dem Architekten einen Hotel-Gutschein für die Familie. Ebenfalls gab es einen Gutschein für Gebhard Geiger, als Dank für sein großes ehrenamtliches Engagement. Die Erneuerung der Mittleren Kaplanei sei in jeder Hinsicht eine Punktlandung geworden, stellte Willi Bochtler, Vorsitzender des Pfarrgemeinderates fest. Pfarrer Hund habe cool, souverän und entspannt als Bauherr gewirkt, der Architekt Lallinger habe als Detailfuchs gearbeitet und Gebhard Geiger, als Haupttriebswerk des Vorhabens, dies mit viel Kompetenz und Sachverstand begleitet.