„In den USA ist man stolz auf seine Schule“

Spätestens nach zwei Monaten zu Hause zieht es Nele Quincke aus Markdorf wieder in die Ferne – und sei es nur nach Hamburg oder Köln. „Ich könnte mir in Zukunft alles vorstellen: mich im Ausland nieder zu lassen, jedes Jahr in einem anderen Land zu leben oder ganz in Deutschland zu bleiben. Reisen werde ich aber immer“, sagt die Abiturientin am Bildungszentrum Markdorf (BZM). Nach dem Abi geht es für sie über „Weltwärts – dem Freiwilligendienst des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung - für ein Jahr in die Slums von Indonesien auf die Insel Java. Danach möchte sie in Hamburg Philosophie studieren.

Seit sie in der zweiten Klasse ist, lebt Nele Quincke mit ihren Eltern - beide Pfarrer – und zwei Brüdern in Markdorf. Ihre Verwandtschaft ist über ganz Deutschland verteilt, „so komme ich immer irgendwo unter, wenn ich unterwegs bin“, sagt sie. In England ist sie das erste Mal für zehn Tage in einer Gastfamilie untergekommen, weil sie Land und Leute besser kennen lernen wollte. In der elften Klasse bewarb sie sich über die Organisation Partnership International – bei der sie zwischenzeitlich mitarbeitet – für ein Auslandschuljahr und kam daraufhin in eine Gastfamilie in Wisconsin. „Ich mag Sprachen sehr und vor allem das amerikanisch-englische. Dort drüben habe ich dann die Schule besucht und konnte mir die Fächer aussuchen. Schule hat richtig Spaß gemacht, mehr als in Deutschland“, sagt Nele Quincke.

In den USA sei man vor allem stolz auf seine Schule, man identifiziere sich mit ihr und habe ein freundschaftliches Verhältnis zu den Lehrern. Alle seien lockerer, netter und solidarischer – so die Schülerin. Dauerhaft in den USA bleiben, das würde sie aber lieber nicht. „Die Leute dort sind auf eine eingefahrene Art und Weise religiös. Meine Gastfamilie war sehr nett, aber auch sehr konservativ und fundamentalistisch religiös. In meiner Familie leben wir eine sehr liberale Religion“, sagt Nele. Die Religion habe sie zwar geprägt, das kollidiere jedoch nicht mit anderen Weltanschauungen. Ihre eigene sei eine Mischung aus vielen, der Pazifist Mahatma Ghandi ihr Vorbild. Genauso wie Sänger Jason Mraz: „Man kann sagen, so wie in seinen Texten stelle ich mir die Welt vor“.

Im vergangenen Jahr war Nele Quincke, die Klavier, Flöte, Saxophon, Gitarre und vor allem Gesang beherrscht, in Kamerun. Dort hat der hiesige Kirchenbezirk einen Partnerbezirk. Sie hat sich vor allem um die Jugendarbeit gekümmert. „In Kamerun setzt man andere Prioritäten. Es gab kein fließend Wasser, nur eine Internetverbindung im Dorf und praktisch keine Post, aber jeder hatte einen Fernseher und einen Ventilator“, erzählt Nele. Wie es auf Java genau aussehen wird, weiß sie noch nicht, auf Strom stellt sie sich aber nicht ein. Auch in Indonesien wird sich die Schülerin mit Jugend und Familie beschäftigen. „Wir müssen mit den Eltern reden, die Kinder auf den Straßen zur Schule bringen. Das Meiste müssen wir uns dort selbst erarbeiten“, erklärt sie. Darauf freut sich Nele Quincke: auf eine neue Kultur und ein ganz anderes Lebensgefühl.