Immer mehr Künstler wollen in der Stadtgalerie ausstellen

Die Stadtgalerie wird immer attraktiver als Ausstellungsraum, es gibt etliche Anfragen von Künstlern, die in Markdorf ausstellen möchten. Das berichtete Bernhard Oßwald, der Vorsitzende des Kunstvereins, am Donnerstag in der Jahreshauptversammlung. Oßwald zog eine positive Bilanz für das Jahr 2018, etwa 3000 Besucher kamen zu den fünf Ausstellungen.

Im nächsten Jahr wird es vier Ausstellungen in der Stadtgalerie geben, die der Kunstverein vorbereitet, zum Ende des Jahres wird es dann wieder die traditionelle Ausstellung der Markdorfer Malerinnen und Maler geben. Mitte Januar startet Regine Rostalski mit ihren Installationen aus Draht. Die Designerin lässt sich bei ihren Arbeiten von der Natur inspirieren, die Eindrücke werden dann mit Draht, Draht und Eisen, Draht und Torf in teilweise raumgroße Installationen umgesetzt. Ende März kommt Renata Jaworska nach Markdorf, die gebürtige Polin, die jetzt in Salem arbeitet, wird ihre Arbeiten aus Öl auf Leinwand präsentieren. Die Meisterschülerin von Jörg Immendorf sieht sich mehr als Zeichnerin die malt, ihr Hauptgestaltungselement sind Linien. Im Sommer steht die Präsentation „Papier IV“ auf dem Programm, es hat bereits drei Ausstellungen zum Thema Papier in der Stadtgalerie gegeben. Diesmal wird Till Daus aus Mecklenburg-Vorpommern seine Drucke vorstellen. Alles Unikate, ein Buch mit Druckmotiven von Gedichten steht dabei im Mittelpunkt, zudem seine Plakate zu Theaterstücken.

Installationen aus Papier zeigt TO Helbig, ebenfalls aus Mecklenburg-Vorpommern. Er vervielfältigt Papier-Gegenstände, die er dann zu einer großen Installation zusammenfügt. Im Herbst kommt Justine Otto nach Markdorf. Die gebürtige Polin hat bereits 2011 einige Arbeiten in der Stadtgalerie vorgestellt. Bei ihr steht die Figuration und Abstraktion bei den Bildern und Plastiken im Vordergrund. Es sei wieder mal gelungen ein ansprechendes, gutes Programm zusammen zustellen, freute sich Bernhard Oßwald. Es falle inzwischen leichter ein Programm zu gestalten, da es immer wieder Anfragen von Künstlern zu einer Ausstellung in Markdorf gebe. Ein Zeichen, das sich die Stadtgalerie in etabliert habe.

Die Ausstellungen im abgelaufenen Jahr seien sehr erfolgreich gewesen, da es gelungen sei erstklassige Künstler zu gewinnen, stellte der Vorsitzende bei seinem Rückblick zufrieden fest.

Immer wieder gibt der Kunstverein Künstlern mit Handicap die Möglichkeit auszustellen, in diesem Jahr waren elf Künstler aus der Malwerkstatt der Zieglerschen aus Wilhelmsdorf.