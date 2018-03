Im September soll die Mittlere Kaplanei fertig sein

Die umfangreichen Umbau- und Sanierungsarbeiten in der Mittleren Kaplanei sind im Zeitplan, im September sollen die Handwerker fertig sein. Das gab Gebhard Geiger, Vorsitzender des Baufördervereins Mittlere Kaplanei in der Mitglieder-Versammlung am Dienstag bekannt. Derzeit arbeiten täglich vier oder fünf heimische Handwerkerfirmen in dem Gemeindehaus der katholischen Pfarrgemeinde St. Nikolaus.

Der imposante Fachwerkbau am Marktplatz wird von der Pfarrgemeinde und der Seelsorgeeinheit Markdorf für die vielfältige Arbeit im Jugend- und Erwachsenenbereich genutzt. Das historische Gebäude musste dringend saniert werden, Technik, Zugang, Sanitäranlagen und Brandschutz entsprachen nicht mehr den Anforderungen. So fiel dann vor über zwei Jahren, die Entscheidung zur gründlichen Sanierung. Die Kosten von inzwischen 3,4 Millionen teilen sich die Pfarrgemeinde St. Nikolaus, die Pfarrgemeinden Bergheim, Bermatingen, Hepbach, Ittendorf und Kluftern und die Erzdiözese Freiburg.

Auch die Stadt gibt einen Zuschuss von 300 000 Euro. Wesentlich bescheidener ist der Zuschuss von Landesdenkmalamt, es beteiligt sich mit 65 000 Euro. Der Bauförderverein will mit mindestens 290 000 Euro zur Finanzierung beitragen und war bisher auch sehr fleißig beim Sammeln von Spenden, Raritätenmarkt und Konzerten, bisher sind dabei 235 000 Euro zusammengekommen.

Kosten sind um 300 000 Euro gestiegen

Eigentlich war mit 3,1 Millionen Euro gerechnet worden, inzwischen haben sich die Kosten um 300 000 erhöht. Dies sei auch bedingt durch Auflagen vom Denkmalamt, so mussten die alten Dachziegel wieder aufgebracht und fehlende teuer nachgekauft werden, berichtete Geiger. Zudem mussten alte Decken erhalten oder wieder hergestellt werden. Auch gebe es im Altbau immer Überraschungen, die erst bei der Öffnung von Wänden und Decken sichtbar werden. Die Maurerarbeiten sind weitgehend abgeschlossen, dies gilt auch für die Zimmererarbeiten, dabei war die Dämmung des Daches eine große Herausforderung für die Handwerker, teilweise mussten sie verfaultes Holzgebälk ersetzen. Derzeit arbeiten die Handwerker an der Lüftung, Heizung und Elektrik, auch der Gipser ist bei der Arbeit.

Für die Pfarrgemeinde sei es eine besondere Herausforderung über zwei Jahre kein Gemeindehaus zu haben, es sei auf verschiedene Örtlichkeiten ausgewichen worden, berichtete Pfarrer Ulrich Hund. Die historische Bausubtanz zu erhalten, sei eine wichtige Aufgabe, dabei habe die Pfarrgemeinde gute Kooperationspartner, wie die Stadt, gefunden. Architekt Gerhard Lallinger erläuterte den Mitgliedern des Baufördervereins mit etlichen Bildern die notwendigen Arbeiten und den Baufortschritt.

In der Mittleren Kaplanei wird es künftig drei Wohnungen geben, aus Brandschutzgründen wurde ein zweites Treppenhaus errichtet. Zudem sind alle vier Geschosse per Aufzug zu erreichen. Wie bisher, bleiben die Minis im Keller, auch hier gab es umfangreiche Renovierungsarbeiten. Die Bücherei wird wie bisher im Erdgeschoss zu finden sein, im Obergeschoss gibt es einen kleinen Saal und die Sanitäranlagen. Im Dachgeschoss gibt es jetzt einen großen Saal mit den notwendigen Nebenräumen für etwa 200 Besucher. Zum Ende des Sommers könne die Gemeinde ein freundliches, brandsicheres, behindertengerechtes und hervorragend renoviertes Gemeindehaus beziehen, war sich Gebhard Geiger sicher.