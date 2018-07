Im Obertor geht’s um Europapolitik

Ganz aktuell ist die Gesprächsrunde „I mein’ halt“ am Mittwoch im Obertor gewesen. Unter der Moderation von Ernst Arnegger diskutierten die Europaabgeordneten Maria Heubuch (Grüne) und Norbert Lins (CDU) über Themen aus Brüssel und Straßburg, von Bürokratie über Finanzen und Flüchtlinge bis hin zum Brexit. Die zahlreichen Zuhörer nutzten die Gelegenheit zu einer intensiven Diskussion mit den beiden Abgeordneten.

Bei Maria Heubuch aus Leutkirch im Allgäu hat vor etwa 40 Jahren alles mit der Milchquote angefangen. Heubuch wurde politisch aktiv, weil sich Bauernverband und Landesregierung ihrer Meinung nach nicht intensiv genug für die Bauern einsetzten. Noch heute bewirtschaftet ihre Familie einen Milchviehbetrieb. 2014 wurde sie ins Europaparlament gewählt und ist die einzige Grünen-Abgeordnete aus Baden-Württemberg. Sie ist Mitglied in den Ausschüssen für Entwicklungspolitik und Fischerei und Stellvertreterin im Ausschuss für Landwirtschaft. Ebenfalls seit 2014 ist der Pfullendorfer Norbert Linz für die CDU im Europaparlament, beide sind in ähnlichen Politikfeldern aktiv. Er ist Mitglied in den Ausschüssen für Landwirtschaft und Umweltfragen. Beide sind noch Mitglieder im Sonderausschuss „Pestizide“, wie Heubuch sagte, oder „Pflanzenschutz“ wie Lins ihn nannte.

Derzeit steht bei den Parlamentariern die Entwicklung des Finanzrahmens für die Jahre 2021 bis 2027 im Mittelpunkt der Diskussionen, erklärte Heubuch. Dies sei besonders spannend wegen des Brexits, da durch den Ausstieg der Briten zwölf bis 14 Milliarden Euro jährlich im EU-Haushalt wegfallen würden. Dies betreffe auch den Entwicklungsausschuss, die Armutsbekämpfung, die Entwicklung der Wirtschaft und die Fluchtursachen-Bekämpfung in den Entwicklungsländern, die nur langfristig betrieben werden könne, wenn die Finanzen sichergestellt seien

Die Asylpolitik sei nicht national lösbar, dies gehe nur auf europäischer Basis, erklärte Lins. Die Flüchtlingskrise könne nur bewältigt werden, wenn die Europäer zusammenarbeiten. Dabei sei auch eine Überarbeitung des Dublin-Abkommens notwendig. Eine wichtige Aufgabe in den nächsten Jahren sei es, die Wirtschafts- und Währungsunion zu stabilisieren und weiter zu entwickeln. Es gelte den Euro für die Zukunft fit zu machen.

Am Beispiel der „krummen Gurke“ erläuterte Heubuch, welche Interessengruppen bei den EU-Parlamentariern vorstellig werden. „Die EU kostet den Bürger 84 Cent täglich“, erklärte Lins und verdeutlichte, dass die EU-Administration effizient arbeite und eine „schlanke“ Verwaltung habe.

Die EU wolle nicht gängeln, sie schaffe nur den Gesetzesrahmen, die Ausführung erfolge in den einzelnen Mitgliedsländern, wehrte sich Heubuch. Im EU-Parlament gebe es eine gute Debatten-Kultur, jede Fraktion müsse sich bei den Themen Mehrheiten suchen. Einziger Fehler sei es, dass die Abgeordneten aufgrund der vielen Sitzungen zu wenig Zeit für die Wahlkreis-Arbeit haben. So war es auch im Obertor, die mehr als zwei Stunden Diskussion reichten nicht aus, um die vielen Europa-Themen ausführlich zu erläutern.