IGVerkehrIttendorf lehnt Trasse B1 weiter ab

Die Mitglieder der Interessengemeinschaft Verkehrsneuplanung Ittendorf lehnen nach eigenen Angaben die vom Regierungspräsidium favorisierte Trasse B1 für die Planung der B31 neu weiterhin ab. Sie bevorzugen den Ausbau der bisherigen B31 zwischen Meersburg und Immenstaad.

Das erklärte Vorsitzender Fritz Käser in der Jahreshauptversammlung am Mittwoch, in der das Vorstandsteam für weitere zwei Jahre einstimmig bestätigt wurde. Ebenso lehnt die IG den Bau der Markdorfer Südumfahrung ab.

Die Schneise von etwa 50 Metern für die Trassenvariante B1 sei ein gewaltiger Einschnitt in den Weingartner Wald, für die geplanten vier Fahr- und zwei Standspuren für die B31 neu, erläuterte Käser die Planungen. Derzeit liegen Pläne beim Verkehrsministerium in Berlin zur Genehmigung, allerdings werde dort eine Entscheidung erst nach den Bundestagswahlen im September fallen, so die Einschätzung des Vorsitzenden. In der Forderung nach einem dreispurigen Ausbau, sehe sich die IG durch jüngste Äußerungen des Landesverkehrsministers bestätigt, der einen dreispurigen Ausbau für ausreichend halte.

Die von Immenstaad und Kippenhausen gewünschte Verschiebung der B1-Trasse Richtung Norden sei für die Ittendorfer nicht akzeptabel, aufgrund der Nähe zum Weiler Reute. Aus Umwelt- und Naturschutzgründen sei die Variante A, also Ausbau, die deutlich bessere Planung, so das Fazit von Käser.

Die Planung zur Südumfahrung Markdorf sei nicht zu Ende gedacht, da eine klare Anbindung im Osten zur B33 fehle. Die Ittendorfer lehnen diese Straße ab, da sie für ihr Dorf rund 1300 Fahrzeug je Tag mehr bedeuten, verdeutlichte der Vorsitzende. Die Ablehnung habe auch der Ortschaftsrat einstimmig bekräftigt. Die Straße sei auch für Markdorf keine gute Lösung, da die Reduzierung auf etwa 14 400 Fahrzeuge je Tag, nur eine leichte Verbesserung bedeute. Zudem sei ein LKW-Durchfahrtverbot nicht möglich, da die neue Straße nur eine Kreisstraße sei. Zudem bedeute die neue Trasse eine weitere Straße zwischen Stadt und See: die bisherige B 31, die neue B 31 und die Südumfahrung in kurzem Abstand zueinander.