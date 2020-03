„Ich stelle sehr oft die Warum-Frage“

Vom Familienunternehmen zum Festspielhaus

Ursula Koners (47) stammt aus Markdorf. Sie hat Europäische Betriebswirtschaftslehre studiert und promoviert. Nach dem Studium arbeitete sie für knapp drei Jahre bei Daimler, aber dann beendete sie ihren Ausflug in die Welt der Großkonzerne. Seither hat sie sich ganz bewusst für Familienunternehmen entschieden und arbeitete zunächst beim Ravensburger Spieleverlag und dann bei Siedle in Furtwangen. Durch einen Zufall ist sie bei der Zeppelin-Universität gelandet, wo sie zusammen mit ihrem Kollegen Reinhard Prügl das Friedrichshafener Institut für Familienunternehmen (FIF) aufgebaut hat, das unter anderem einen spezifischen Studiengang für potentielle Nachfolger von Familienunternehmen anbietet. Der Bezug zu Familienunternehmen ist in Koners’ Biographie angelegt. Ihre Geschwister leiten in der dritten Generation den Handwerksbetrieb Koners Bauelemente, der auf Fenster, Türen und Sonnenschutz spezialisiert ist.

Das Festspielhaus Baden-Baden wurde 1998 gegründet. Es verfügt über 2500 Sitzplätze und ist gemessen an dieser Zahl das größte Festspielhaus in Deutschland und das zweitgrößte in Europa. Die Saison läuft in Baden-Baden von Mitte/Ende September bis Mitte/Ende Juli. Zweimal im Jahr werden dort Opern aufgeführt, großer Anziehungspunkt sind auch die Osterfestspiele, bei denen seit einigen Jahren die Berliner Philharmoniker gastieren. An Pfingsten steht die klassische Moderne im Mittelpunkt, während der Sommerfestspiele steht die Baden-Baden-Gala auf dem Programm. Bei den Winterfestspielen ist das Mariinksi-Ballett aus St. Petersburg zu sehen.