Hunde gehen in Riedern auf die Rennstrecke

Nach einer coronabedingten Pause im vergangenen Jahr findet am Sonntag, 5. September, wieder das Struppi-Rennen beim Windhundrennclub Bodenseekreis in Bermatingen-Riedern, statt. Startberechtigt sind laut Pressemitteilung des Veranstalters alle Hunde (Rassehunde und Mischlinge, jedoch keine Windhunde) mit gültiger Tollwutimpfung. Gestartet wird in sieben Gruppen, nach Größen aufgeteilt ( „Schulterhöhe“ unter 30 Zentimeter, von 30 bis 40 Zentimeter, von 40 bis 50 Zentimeter, von 50 bis 60 Zentimeter und über 60 Zentimeter) Windhund-Mixe und Welpen im Alter bis zu sechs Monaten.

Es wird zweimal über circa 100 Meter gelaufen, wobei Herrchen oder Frauchen vorauslaufen dürfen. Beide Zeiten werden addiert und die Platzierungen werden in Punkte umgerechnet. Die jeweils drei schnellsten Hunde aus jeder Gruppe erhalten einen Preis. Urkunden gibt es für alle teilnehmenden Hunde. Der schnellste Hund des Tages bekommt einen Sonderpreis.

Außerdem können die Hunde an einem Schönheitswettbewerb teilnehmen. Auch hier werden Punkte vergeben, sodass für jede Gruppe ein Sieger für „Schönheit und Leistung“ ermittelt werden kann. Für diesen Kombi-Sieg gibt jeweils auch einen Preis.Der Sieger in der Kategorie „Schönheit und Leistung“ muss nicht zwangsläufig der schnellste Hund der jeweiligen Gruppe sein.

In der Mittagspause werden Windhundläufe präsentiert.