Hubert Roth tritt nicht mehr an

Der Riedheimer Ortsvorsteher Hubert Roth wird bei der Kommunalwahl im Mai nicht mehr für den Gemeinderat und den Ortschaftsrat kandidieren. Dies kündigte Roth beim traditionellen Treffen für die Verantwortlichen in Vereinen und Organisationen im Stadtteil Riedheim an. Nach 30 Jahren kommunaler Tätigkeit wolle er nun in den Ruhestand gehe, zudem werde er in einigen Wochen 65 Jahre alt. In einer kurzen Rück- und Vorschau nannte Roth den gelungenen Um- und Ausbau des Feuerwehrgeräte-Hauses in Leimbach, die Planungen zur Erweiterung der Grundschule.

Vor 30 Jahren wurde Hubert Roth erstmals in den Riedheimer Ortschaftsrat gewählt. Damals war die neue Grundschule gerade eingeweiht. Vor zwölf Jahren wurde er zum Ortsvorsteher gewählt. Ebenso lange gehört er dem Gemeinderat der Stadt an. Viele Jahre arbeitete Beatrix Mattes im Seniorenkreis Leimbach; nun hat sie diese Aufgabe abgegeben. Für ihr Engagement dankte Roth mit einem Weingeschenk. Viel Material zur 750jährigen Geschichte von Leimbach hat Kurt Wörner zusammengetragen und auch einige Hinweistafeln angebracht. Jetzt wird er noch im Arbeitskreis Kleindenkmale des Landkreises mitarbeiten, um die unbeachteten Denkmale in der Region aufzulisten und zu beschreiben. Auch ihm dankte Roth mit einem Geschenk.

Mit den Containern zur Erweiterung der Grundschule seien alle Beteiligten zufrieden, meinte Roth. Demnächst werde es einen Tag der offenen Tür geben, damit sich die Bürger von der Qualität der Räume überzeugen können. Bei der Hauptübung der Feuerwehr an der Grundschule habe sich herausgestellt, dass die Kinder auf dem Weg zum Sammelort im Ernstfall den Anfahrtsweg der Feuerwehr kreuzen müssten. Derzeit gebe es Überlegungen, dies zu ändern und eine neue Sammelstelle festzulegen. Seit September haben Franziska Schlee und Veronika Boll gemeinsam die kommissarische Leitung der Schule übernommen. Die Mehrzweckhalle in Leimbach werde in den nächsten Monaten als Ausweichquartier für die Sporthalle am BZM genutzt, da diese umgebaut wird. Das Landratsamt werde in den nächsten Monaten einen Blitzer in Hepbach aufstellen, kündigte Roth an. Als Örtlichkeit wurde ein Platz in Höhe der Mosterei festgelegt. Dort gebe es auch den notwendigen Stromanschluss. Bei aller Enttäuschung über das Ergebnis des Bürgerentscheids hätten die Bewohner der Teilorte Riedheim und Ittendorf erkannt, worum es geht und mit großer Mehrheit für den Umzug gestimmt, stellte der Ortsvorsteher zufrieden fest.

Bürgermeister Georg Riedmann ging kurz auf die geplante Bebauung in Oberleimbach ein, die für einige Aufregung im Teilort gesorgt hat. Das Baurecht biete keinen politischen Gestaltungsspielraum. Bei der baurechtlichen Bewertung eines Projektes müssten Bauamt, Bürgermeister und Baurechtsamt das Baurecht beachten und einhalten. In diesem Fall werde auch das Landwirtschaftsamt die Planungen genau prüfen und eine Stellungnahme abgeben. Die vom Bauherrn zurückgezogene Planung habe das Landwirtschaftsamt abgelehnt. Riedmann bat um Vertrauen bei dem Verfahren.