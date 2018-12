Howard Carpendale tritt in Markdorf auf

Howard Carpendale gibt ein Open-Air-Konzert in Markdorf. Er spielt am Freitag, 5. Juli, auf dem Marktplatz.

Der Schlager-Star ist seit 50 Jahren im Show-Geschäft, hat über 50 Millionen Tonträger verkauft, darunter 17 Top-10-Alben. Außerdem erhielt er zahlreiche Auszeichnungen. Zu seinen größten Hits zählen „Hello again“, „Tür an Tür mit Alice“ und „Ti Amo“. Momentan tourt der 72-Jährige mit „Die größte Show meines Lebens“ durch die größten Hallen in Deutschland. „Zu seinem Konzert in Markdorf bringt er seine zwölfköpfige Band mit“, sagt Jens Neumann, Mitorganisator des Festivals in Markdorf.

Neben Carpendale werden beim Markdorfer Open Air am Samstag, 6. Juli, die Soul- und R’n’B-Sänger Flo Mega und Seven auftreten, am Sonntag, 7. Juli, rocken Status Quo in Markdorf.